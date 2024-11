Hospital na região de Moema comemora 48 anos de trajetória

O Hospital Alvorada Moema comemora 48 anos de atuação neste mês. Com atuação médica nas áreas da ortopedia, oncologia, transplante renal, neurocirurgia, pediatria; a instituição segue aprimorando seus serviços e expandindo sua capacidade de atendimento para oferecer soluções de saúde ao paciente.

Desde sua fundação, a unidade tem como missão garantir o bem-estar de seus pacientes, disponibilizar equipes médicas capacitadas em um ambiente acolhedor. "Nossos esforços sempre foram direcionados para atender cada pessoa de forma individualizada", afirma Marcia Maria da Costa, diretora do Alvorada Moema.

Ao longo de quase cinco décadas, ampliou sua estrutura, integrando novos serviços e especialidades médicas para atender uma demanda crescente da população. Hoje, o hospital conta com 151 leitos, pronto-socorro 24 horas com especialidades de clínica médica e cirúrgica, ortopedia e pediatria, além de unidades especializadas em ortopedia, oncologia, nefrologia e outras especialidades clínico cirúrgicas.

Foco em inovação e capacitação

Nos últimos anos, o Alvorada Moema também tem se dedicado à adoção de novas tecnologias a exemplo da cirurgia robótica ortopédica. O procedimento iniciou em 2021, com foco em cirurgias de joelho e quadril, e a instituição já possui planos de expandir para tratamento de coluna. O hospital foi acreditado em 2013 pela metodologia internacional da Joint Commission International, que certifica a qualidade e a segurança dos serviços prestados por instituições de saúde em todo o mundo, recebendo três recertificações: em 2016, 2019 e 2022.

A unidade também foi reconhecida sete vezes como UTI Top Performer pelo Sistema Epimed Monitor, que visa incentivar e avaliar a melhoria da medicina e segurança dos pacientes no Brasil. O hospital também recebeu o Selo Silver pela International Ortopedic Foundation (IOF) por meio do Capture The Fracture, um programa de cuidados multidisciplinares para prevenir a fratura secundária, além do programa de residência médica em cirurgia de mão e ortopedia geral.

"Estamos continuamente investindo em melhorias estruturais, capacitação de nossas equipes e na implementação de novas práticas”, ressalta da diretora.

Para os próximos anos, o Hospital Alvorada Moema planeja continuar sua trajetória de crescimento, com foco no desenvolvimento de novos tratamentos que facilitem a recuperação e a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, a ampliação de suas unidades de atendimento e parcerias com centros de pesquisa médica estão entre os planos da instituição.





Website: https://www.hospitalalvorada.com.br/