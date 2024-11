Prêmio EGG 2024 Escolas está recebendo inscrições

A plataforma brasileira de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG) está com inscrições abertas para escolas de todo o país que queiram concorrer ao Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 2024 Escolas. A premiação tem como objetivo reconhecer e valorizar iniciativas implementadas durante o ano letivo de 2024, promovendo os 7 princi?pios da educac?a?o para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG). e gerando integração entre professores, alunos e suas famílias, e a comunidade onde as escolas estão inseridas com foco em transformação social na prática.

Segundo os professores das escolas vencedoras, o Prêmio EGG Escolas é uma boa oportunidade de reconhecimento e visibilidade para toda a comunidade escolar. Para Mylena Cavalcanti, do Centro Educacional Inovação: “o retorno de participar do Prêmio Educação para a Gentileza e Generosidade é gratificante não só pelo prêmio, mas pelo que acontece no universo escolar a partir desta conquista: a escola para a fazer parte do mapa da gentileza”.

Taiza Colere, Colégio Estadual Prefeito João Maria de Barros, reforça esta percepção: “receber um prêmio como esse é o reconhecimento da importância de trabalhar de maneira diferenciada, com amor, carinho, afeto e atenção a mais no ambiente escolar. É uma valorização muito importante para as escolas e para os professores".

“Conquistar um prêmio dessa magnitude é fantástico. Hoje se preza tanto a questão das performances que muitas vezes se esquece de algo super importante: o socioemocional, que é o bem-estar, que é um ambiente acolhedor, onde se possa aprender e brincar, com respeito e alegria. Uma educação mais gentil e generosa coexistindo com todas as disciplinas pode transformar o futuro das escolas no Brasil”, conclui Leila Tavares, da Escola SESC Nova Iguaçu.

Quem pode se inscrever?



Todas as instituições de ensino público e privado, do Ensino Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio e Médio Técnico, e Instituições de Educação de Jovens e Adultos (EJA), devidamente registradas e habilitadas pela Secretaria de Educação da Unidade Federativa pertencente ou pelo Ministério da Educação (MEC), que tenham desenvolvido e realizado iniciativas conforme o regulamento podem se inscrever gratuitamente. Em 2023 foram mais de 2000 acessos à plataforma do Prêmio e, do total de inscritos, 47,7% das escolas foram de ensino público. A maior concentração de participantes foi da região Sudeste (48,6%), seguida pela região Nordeste (28,5%), sendo o público feminino maioria (75%) na realização das inscrições.

Que tipo de projeto pode ser inscrito?



São elegíveis para o Prêmio EGG Escolas projetos de projetos de educação e conscientização social; projetos de arrecadação de bens duráveis e não duráveis, recursos financeiros ou crowdfunding; projetos de voluntariado; projetos de sustentabilidade; projetos de inclusão e diversidade; e projetos de mobilização e engajamento. Não há limite de inscrições de projetos por escola, desde que sejam considerados diferentes pelos jurados.

Qual é a premiação?



As 3 escolas vencedoras receberão o troféu Educação para Gentileza e Generosidade Escolas 2024 além de certificado. Serão homenageadas também as 7 escolas que se destacarem em cada um dos 7 princípios EGG, com certificado.

Quem já venceu o Prêmio?



Na lista de escolas vencedoras nas 4 edições anteriores, representantes de várias partes do país: em 2020, EMEF Professor Possidônio Salles (São José dos Campos, SP), Avenues (São Paulo, SP), EM Professora Léa Edy Alonso Saliba (Sorocaba, SP). Em 2021, SESI Oscar Magalhães Ferreira (Barbacena, MG), Colégio Magister (São Paulo, SP), Escola Classe 40 (Ceilândia, DF). Na edição de 2022, Centro Educacional Inovação (Pombos, PE), Camino School (São Paulo, SP), Ferreira Master Colégio (Suzano, SP). Na edição de 2023, Escola SESC Nova Iguaçu (Nova Iguaçu, RJ), Colégio Estadual Prefeito João Maria de Barros (Campina Grande do Sul, PR) e EMEF Prof Tibério Justo da Silva (São Roque, SP), além das escolas com destaque nos 7 Princípios: Escola SESI Oscar Magalhães Ferreira (Barbacena, MG), Instituto Maria Auxiliadora Rio do Sul (Rio do Sul, SC), Centro Educacional Inovação (Pombos, PE), Escola Municipal Francisco de Souza Bríglia (Boa Vista, RR), Escola Municipal Professor Ricardo Pereira (Salvador, BA), Colégio Anglo Morumbi (São Paulo, SP) e Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa (Santa Rita do Sapucaí, MG).

Qual o prazo de inscrição?



As escolas interessadas têm até 6 de dezembro para realizar a sua inscrição, e todas as informações e recomendações estão no site.

Sobre a Educação para Gentileza e Generosidade



Considerando a educação como um caminho viável para a conscientização social, a plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), projeto social da Umbigo do Mundo, oferece gratuitamente soluções sistêmicas integrativas, interdisciplinares e interpúblicos com base nos 7 princípios da educação para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG). Para as escolas, metodologia com 27 planos de aula adequados à nova BNCC, além de Curso 7PEGG para Professores e o Prêmio EGG Escolas, já na 5ª Edição. Para as famílias, aulas práticas com vídeos, leituras e atividades. Para jovens lideranças sociais, eventos, formações e oportunidades de conexão e visibilidade com o programa O Poder dos Jovens. Para a sociedade, estudos e pesquisas inéditos com crianças e jovens. Para as empresas, dinâmicas de desenvolvimento humano para programas de treinamentos, além de manuais, testes e indicadores de performance. Os apoiadores-mantenedores são o Movimento Bem Maior e a Fundação José Luiz Egydio Setúbal.

Website: https://www.gentilezagenerosidade.org.br/