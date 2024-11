Lançamentos imobiliários disparam no interior de São Paulo

O mercado imobiliário no interior de São Paulo vive um momento importante de expansão. Dados recentes da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) revelam um crescimento expressivo no número de lançamentos e na venda de imóveis no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

Ribeirão Preto, a 325 km da capital paulista, por exemplo, registrou vendas que ultrapassam R$ 1 bilhão no período, demonstrando uma demanda robusta, com um crescimento de 21% nas vendas de imóveis. Com 30 cidades superando 200 mil habitantes, a região apresenta uma concentração demográfica que é rara na América Latina. Outro grande destaque da pesquisa, São José do Rio Preto registrou aumento de 255% na quantidade de lançamentos.

“Ribeirão Preto e São José do Rio Preto são duas das melhores cidades do Brasil para viver e isso tem atraído novos investimentos em diversos setores nos últimos anos, sendo o mercado imobiliário um dos vetores mais visíveis desse desenvolvimento”, afirma Olavo Tarraf Filho, vice-presidente da TARRAF.

Segundo Olavo, o aumento expressivo no número de lançamentos reflete uma demanda crescente não apenas em São José do Rio Preto, mas em outras cidades importantes do norte e noroeste paulista, como Ribeirão Preto e Araçatuba.

“Temos observado que há um interesse maior por imóveis que possibilitem às pessoas viver com qualidade, em endereços bem localizados e com serviços que agreguem valor e façam sentido com seus estilos de vida”, complementa Olavo.

Atualmente, a incorporadora paulista tem 11 canteiros de obras ativos simultaneamente - somando quase 300 mil m² de área construída, em cidades como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Araçatuba, gerando cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos.

Setor deve permanecer aquecido

Para Luiz França, presidente da Abrainc, os números positivos são consequência de uma confiança renovada no mercado. “O interior de São Paulo tem se mostrado sólido para novos investimentos imobiliários. Cidades como São José do Rio Preto e Ribeirão Preto estão se destacando não apenas pelo aumento no número de empreendimentos, mas também pela alta demanda de vendas, reflexo de um setor cada vez mais aquecido. Esses resultados reforçam o otimismo e sinalizam para um bom ano de crescimento para o restante de 2024”, conclui.

Novo lançamento

Com VGV estimado de R$ 215 milhões em 112 unidades, o ARTSE by TARRAF vai aproveitar uma oportunidade de mercado que vem crescendo no Brasil: os empreendimentos inspirados no conceito de quite luxury: “A TARRAF enxergou um espaço de trazer para Ribeirão uma tendência do mercado imobiliário internacional, que combina sofisticação e luxo com um design minimalista e discreto, que atende a demanda do público de alto padrão”, conclui Olavo Tarraf.

Para desenvolver o produto, a empresa vai contar com a parceria de escritórios que compartilham a visão que a TARRAF tem para esse empreendimento. O projeto arquitetônico foi desenhado pela Konigsberger Vannucchi, o design de interiores ficou a cargo de Carlos Rossi e o paisagismo será assinado pelo escritório Burle Marx.

Website: https://tarraf.com.br/empreendimentos/artse-by-tarraf