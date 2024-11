A EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) (“Evertec”, a “Empresa”, “nós” ou “nosso”) anunciou hoje os resultados do terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.

Destaques do terceiro trimestre de 2024

Aumento de 22% da receita para US$ 211,8 milhões

O lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários aumentou 146%, chegando a US$ 24,7 milhões, e subiu 153%, para US$ 0,38 por ação diluída

O EBITDA ajustado aumentou 11%, chegando a US$ 87,4 milhões, e os ganhos por ação ordinária ajustados subiram 8%, para US$ 0,86

A recompra de ações totalizou US$ 12,3 milhões

Concluída a aquisição de 100% da Grandata Inc. (“Grandata”) em 30 de outubro

Mac Schuessler, presidente e CEO, afirmou: "estamos felizes com nossos resultados do terceiro trimestre, que refletem nosso compromisso em continuar melhorando nossa margem. Estamos animados em anunciar a aquisição da Grandata, que está alinhada com nossa estratégia de alocação de capital focada na América Latina e na diversificação de nossas receitas".

Resultados do terceiro trimestre de 2024

Receita. A receita total do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US$ 211,8 milhões, um aumento de 22% em comparação com os US$ 173,2 milhões do trimestre anterior, resultado do crescimento orgânico em todos os segmentos da Empresa e da contribuição da Sinqia. A receita de adquirência se beneficiou da melhoria na margem e do crescimento do volume de vendas. A receita de pagamentos em Porto Rico refletiu o crescimento contínuo da ATH Movil Business e o aumento no volume de transações. A receita na América Latina se beneficiou da aquisição da Sinqia e do crescimento orgânico contínuo na região, com volumes melhores que o esperado na relação com a GetNet Chile, resultando em um adicional de US$ 1,8 milhão em receita, comparado aos US$ 6,3 milhões registrados no mesmo período do ano anterior para o mesmo conceito. A receita de Soluções de Negócios refletiu aumentos em projetos concluídos, principalmente para o Banco Popular.

Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários. No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 24,7 milhões, ou US$ 0,38 por ação diluída, um aumento de US$ 14,6 milhões, ou US$ 0,23 por ação diluída, em comparação com o lucro líquido do ano anterior, que foi negativamente impactado pela perda de US$ 29,2 milhões no swap de moeda estrangeira para fixar o preço da aquisição da Sinqia e pelo aumento nas receitas do trimestre. Essas variações positivas foram parcialmente compensadas pelo aumento nas despesas operacionais, pois o custo das receitas refletiu um aumento nos custos de pessoal, principalmente devidoàSinqia, e, em menor grau, a um aumento nos serviços de nuvem e taxas profissionais. As despesas de vendas, gerais e administrativas também aumentaram principalmente devido ao aumento de pessoal da Sinqia e ao aumento nas despesas com equipamentos, parcialmente compensado por taxas profissionais mais baixas. A despesa com juros aumentou em relação ao ano anterior devidoàdívida adicional contraída para financiar a aquisição da Sinqia, enquanto o aumento na depreciação e amortização está relacionado principalmente aos intangíveis registrados como parte da aquisição da Sinqia. A despesa com impostos aumentou para US$ 1,7 milhão, comparado com o benefício fiscal de US$ 4,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, principalmente devidoàperda com o hedge de moeda estrangeira.

EBITDA ajustado e margem EBITDA ajustada. No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado foi de US$ 87,4 milhões, um aumento de US$ 8,7 milhões em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, impulsionado pelo aumento das receitas e pela contribuição da aquisição da Sinqia. A margem do EBITDA ajustado (EBITDA ajustado como percentual das receitas totais) foi de 41,3%, uma redução de aproximadamente 420 pontos base em relação ao ano anterior. A queda na margem do EBITDA ajustado reflete a adição da Sinqia, que contribui com uma margem mais baixa, além do impacto do ajuste de US$ 6,3 milhões referenteàGetNet Chile no ano passado, comparado com US$ 1,8 milhão no ano atual, que é 100% positivo para a margem.

Lucro líquido ajustado e ganhos por ação ordinária ajustados. No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido ajustado foi de US$ 55,4 milhões, um aumento de US$ 3,0 milhões em comparação com US$ 52,4 milhões no ano anterior. O aumento foi impulsionado pelo maior EBITDA ajustado, positivamente impactado pelos fatores explicados acima e pela redução das despesas fiscais não-GAAP, parcialmente compensado pelo aumento da depreciação e amortização operacional e das despesas com juros em dinheiro, devido ao endividamento adicional com a aquisição da Sinqia. Os ganhos por ação ordinária ajustados foram de US$ 0,86, um aumento de US$ 0,06 por ação diluída, em comparação com US$ 0,80 no ano anterior, impulsionado pelos fatores explicados para o lucro líquido ajustado e pela redução no número de ações devido aos programas de recompra realizadas em 2024.

Recompra de ações

Durante os três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 374.091 ações de suas ações ordinárias a um preço médio de US$ 32,86 por ação, totalizando US$ 12,3 milhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US$ 138 milhões ainda estavam disponíveis para uso futuro no programa de recompra de ações da empresa.

Aquisição de negócios

Em 30 de outubro de 2024, a Empresa finalizou um acordo para adquirir 100% do capital social da Grandata. A Grandata é uma empresa de análise de dados que opera no México, especializada em utilizar dados comportamentais para fornecer insights sobre risco de crédito, com foco em populações de baixo acesso bancário. Essa transação amplia nossa oferta de produtos existente e nos permitirá atender às necessidades de nossos clientes de maneira mais completa. Planejamos aproveitar nossa base de clientes atual para acelerar o crescimento dessa aquisição, assim como fizemos com outras transações.

Perspectiva 2024

A perspectiva financeira da Empresa para 2024 é a seguinte:

Receita consolidada total entre US$ 841 milhões e US$ 847 milhões, com um crescimento de aproximadamente 21% a 22%.

Ganhos por ação ordinária ajustados entre US$ 3,08 e US$ 3,15, com um crescimento de aproximadamente 9% a 12% em comparação com US$ 2,82 em 2023.

Os gastos de capital agora são estimados em aproximadamente US$ 85 milhões, incluindo a Sinqia.

Taxa efetiva de impostos de aproximadamente 5%, comparada a uma taxa de 6% a 7% em 2023.

Conferência de resultados e webcast de áudio

A empresa realizará uma conferência hoje às 16h30 (horário da costa leste dos EUA) para discutir seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024. A conferência será conduzida por Mac Schuessler, presidente e CEO, e Joaquin Castrillo, diretor financeiro. Ela poderá ser acessada ao vivo por telefone discando (888) 338-7153 ou, para ligações internacionais, (412) 317-5117. Uma gravação estará disponível uma hora após o término da conferência e poderá ser acessada discando (877) 344-7529 ou (412) 317-0088 para chamadas internacionais; o código PIN é 8246402. A gravação ficará disponível até quarta-feira, 13 de novembro de 2024. A chamada será transmitida ao vivo pelo site da empresa em www.evertecinc.com na seção de Relações com Investidores ou diretamente em http://ir.evertecinc.com. Uma apresentação de slides complementar que acompanha esta conferência e webcast estará disponível antes da conferência no site de relações com investidores em ir.evertecinc.com e permanecerá disponível após a conferência.

Sobre a Evertec

EVERTEC (NYSE: EVTC) é uma empresa líder no processamento de transações de serviço completo e fornecedor de tecnologia financeira na América Latina, Porto Rico e Caribe, fornecendo uma ampla variedade de serviços de aquisição comercial, serviços de pagamento e serviços de gerenciamento de processos de negócios. A Evertec possui e opera a rede ATH®, uma das principais redes de débito com número de identificação pessoal (“PIN”) da América Latina. Além disso, a Empresa administra um sistema de redes de pagamentos eletrônicos e oferece um conjunto abrangente de serviços para core banking, processamento e atendimento de caixa em Porto Rico, que processa aproximadamente seis bilhões de transações anualmente. A Empresa também oferece terceirização de tecnologia financeira em todas as regiões que atende. Com sede em Porto Rico, a Empresa opera em 26 países da América Latina e atende uma base diversificada de clientes de instituições financeiras, comerciantes, corporações e agências governamentais líderes com soluções tecnológicas de “missão crítica”. Para mais informações, acesse www.evertecinc.com.

Uso de informações financeiras não-GAAP

As medidas não-GAAP mencionadas neste comunicado de resultados são medidas suplementares do desempenho da Empresa e não são exigidas ou apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“GAAP”). Eles não são medidas do desempenho financeiro da Empresa de acordo com os GAAP e não devem ser considerados como alternativasàreceita total, lucro líquido ou quaisquer outras medidas de desempenho derivadas de acordo com os GAAP ou como alternativas aos fluxos de caixa das atividades operacionais, como indicadores de desempenho operacional ou como medidas de liquidez da Companhia. Além das medidas GAAP, a administração utiliza essas medidas não-GAAP para focar nos fatores que a Empresa acredita serem pertinentesàgestão diária das operações da Empresa e acredita que elas também são frequentemente usadas por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nossa indústria. Essas medidas têm certas limitações, pois não incluem o impacto de certas despesas que estão refletidas em nossas demonstrações condensadas de operações consolidadas, necessárias para administrar nossos negócios. Outras empresas, incluindo outras empresas do nosso setor, não podem utilizar essas medidas ou podem calculá-las de forma diferente daquela aqui apresentada, limitando sua utilidade como medidas comparativas.

As reconciliações das medidas não-GAAP com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis estão incluídas no final desta divulgação de resultados. Essas medidas não-GAAP incluem EBITDA, EBITDA Ajustado, Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação ordinária, cada um conforme definido abaixo.

O EBITDA é definido como lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

O EBITDA ajustado é definido como o EBITDA ajustado para excluir certos itens não monetários e despesas incomuns, tais como: remuneração baseada em ações, despesas relacionadasàreestruturação, taxas e despesas de transações corporativas, como atividades de fusões e aquisições e financiamento, receita de investimento de capital líquido de dividendos recebidos, e o impacto de ganhos e perdas não realizados na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos em moeda não funcional. Essa medida é reportada ao principal tomador de decisões operacionais para fins de tomada de decisão sobre a alocação de recursos aos segmentos e avaliação de seu desempenho. Por esse motivo, o EBITDA Ajustado, no que se refere aos segmentos da Empresa, é apresentado em conformidade com a Codificação de Padrões Contábeis 280, Relatórios por Segmento, e é excluído da definição de medidas financeiras não-GAAP de acordo com o Regulamento G e Item da Comissão de Valores Mobiliários. 10 (e) do Regulamento SK. A apresentação do EBITDA Ajustado da Empresa é substancialmente consistente com as medidas equivalentes contidas nas linhas de crédito garantidas ao testar a conformidade do Grupo EVERTEC com as cláusulas nele contidas, como o índice de alavancagem garantido.

Receita líquida ajustada é definido como EBITDA Ajustado menos: despesas operacionais de depreciação e amortização, definido como Depreciação e amortização GAAP menos amortização de intangíveis relacionados a aquisições, como relacionamento com clientes, marcas registradas, acordos de não concorrência, entre outros; despesa de juros em dinheiro definida como despesa de juros GAAP, menos receita de juros GAAP ajustada para excluir amortização não monetária de custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto; despesa de imposto de renda que é calculada sobre o lucro antes de impostos ajustado usando a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para divulgações de posição fiscal incerta, ajustes fiscais, ganhos inesperados de remuneração baseada em ações, ganhos e perdas não realizados de remensuração de moeda estrangeira, entre outros; e participações não controladoras, líquidas de amortização de intangíveis criados como parte da compra.

Ganhos por ação ordinária ajustados é definido como o Lucro Líquido Ajustado dividido pelas ações diluídas em circulação.

A Empresa utiliza o Lucro Líquido Ajustado para medir a lucratividade geral da Empresa porque a Empresa acredita que ele reflete melhor o desempenho operacional comparável, excluindo o impacto da amortização e depreciação não monetária que foi criada como resultado da atividade de fusão e aquisição. Além disso, ao avaliar o EBITDA, o EBITDA Ajustado, o Lucro Líquido Ajustado e o Lucro Ajustado por ação ordinária, você deve estar ciente de que no futuro a Companhia poderá incorrer em despesas como as excluídas no seu cálculo.

Declarações prospectivas

Certas declarações neste comunicado de resultados constituem “declarações prospectivas” dentro do significado e sujeitasàproteção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. Todas as declarações contidas neste comunicadoàimprensa, exceto declarações de fatos históricos, incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa capacidade de atender às nossas expectativas de orientação para receita, lucro por ação, lucro ajustado por ação ordinária, despesas de capital e taxa de imposto efetiva, inclusive para ano fiscal de 2023, são declarações prospectivas. Palavras como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “projeta”, “estima” e “planeja” e expressões semelhantes de verbos futuros ou condicionais, como “irá”, “deveria”, “ seria”, “pode” e “poderia” são geralmente de natureza prospectiva e não fatos históricos.

Vários fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais e outros eventos futuros sejam materialmente diferentes daqueles estimados pela administração incluem, mas não estão limitados a: nossa confiança em nosso relacionamento com a Popular, Inc. (“Popular”) para uma parte significativa de nossas receitas de acordo com nosso segundo Contrato Principal de Serviços Alterado e Reformulado (“A&R MSA”) com eles, e como isso pode impactar nossa capacidade de expandir nossos negócios; nossa capacidade de renovar os contratos de nossos clientes em termos favoráveis para nós, incluindo, mas não se limitando ao prazo atual e qualquer extensão do MSA com o Popular; nossa dependência de nossos sistemas de processamento, infraestrutura tecnológica, sistemas de segurança e sistemas de detecção de pagamentos fraudulentos, bem como de nosso pessoal e de determinados terceiros com quem fazemos negócios, e os riscos para nossos negócios se nossos sistemas forem hackeados ou de outra forma comprometidos; nossa capacidade de desenvolver, instalar e adotar novos softwares, tecnologias e sistemas de computação; uma diminuição da base de clientes devido a consolidações e/ou falhas no setor de serviços financeiros; o risco de crédito dos nossos clientes comerciais, pelo qual também podemos ser responsáveis; a contínua posição de mercado da rede ATH; uma redução na confiança dos consumidores, seja como resultado de uma recessão económica global ou de outra forma, o que leva a uma diminuição dos gastos dos consumidores; nossa dependência de associações de cartão de crédito, incluindo quaisquer alterações adversas nas regras ou taxas da associação de cartão de crédito ou da rede; mudanças no ambiente regulatório e mudanças nas condições macroeconômicas, de mercado, internacionais, legais, fiscais, políticas ou administrativas, incluindo inflação ou risco de recessão; a concentração geográfica dos nossos negócios em Porto Rico, incluindo os nossos negócios com o governo de Porto Rico e seus instrumentos, que enfrentam graves desafios políticos e fiscais; mudanças adversas adicionais nas condições econômicas gerais em Porto Rico, seja como resultado da crise da dívida do governo ou de outra forma, incluindo a migração contínua de porto-riquenhos para o continente dos EUA, o que poderia afetar negativamente nossa base de clientes, os gastos gerais do consumidor, nossos custos das operações e nossa capacidade de contratar e reter funcionários qualificados; operar um negócio internacional na América Latina e no Caribe, em jurisdições com potencial instabilidade política e econômica; o impacto das taxas de câmbio nas operações; a nossa capacidade de proteger os nossos direitos de propriedade intelectual contra infrações e de nos defendermos contra reclamações de infrações apresentadas por terceiros; nossa capacidade de cumprir os requisitos regulatórios federais, estaduais, locais e estrangeiros dos EUA; evolução dos padrões da indústria e mudanças adversas nas condições económicas, políticas e outras condições globais; o nosso nível de endividamento e o impacto do aumento das taxas de juros, das restrições contidas nos nossos contratos de dívida, incluindo as linhas de crédito garantidas, bem como da dívida que poderá ser contraída no futuro; nossa capacidade de prevenir um ataqueàsegurança cibernética ou violação da segurança da nossa informação; a possibilidade de perdermos a nossa taxa de imposto preferencial em Porto Rico; nossa incapacidade de integrar com sucesso a SinqiaàEmpresa ou de alcançar o aumento esperado em nosso lucro por ação ordinária; qualquer perda de pessoal ou clientes em conexão com a Transação Sinqia; qualquer possibilidade de futuros furacões catastróficos, terremotos e outros desastres naturais potenciais afetarem nossos principais mercados na América Latina e no Caribe; e os outros fatores estabelecidos na "Parte 1, Item 1A. Fatores de Risco", no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023 arquivado na Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 29 de fevereiro de 2024, uma vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente nos registros da Empresa juntoàSEC. A Empresa não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas, de relatar eventos ou de relatar a ocorrência de eventos imprevistos, a menos que seja obrigado a fazê-lo por lei.

EVERTEC, Inc.

Quadro 1: demonstrações consolidadas condensadas de receitas e de receita abrangente (perda) não auditadas

Três meses encerrados em 30 de setembro, Nove meses encerrados em 30 de setembro, 2024 2023 2024 2023 (Valores em milhares de dólares, exceto dados de ações) Receitas US$ 211.795 US$ 173.198 US$ 629.091 US$ 500.088 Custos e despesas operacionais Custo das receitas, excluindo depreciação e amortização 102.497 81.280 302.426 238.149 Despesas de vendas, gerais e administrativas 34.097 30.437 107.910 83.834 Depreciação e amortização 33.660 21.919 101.051 63.680 Custos e despesas operacionais totais 170.254 133.636 511.387 385.663 Receita operacional 41.541 39.562 117.704 114.425 Receita não operacional (despesas) Receita de juros 3.696 1.926 10.274 5.162 Despesa de juros (18.704 ) (5.709 ) (57.352 ) (16.992 ) Perda com reavaliação de moeda estrangeira (1.112 ) (2.806 ) (3.164 ) (7.337 ) Perda com swap de moeda estrangeira — (29.225 ) — (29.225 ) Lucros de investimentos pelo método de equivalência patrimonial 1.099 1.197 3.266 3.828 Outras receitas, líquidas 389 153 6.484 2.754 Total de despesas não operacionais (14.632 ) (34.464 ) (40.492 ) (41.810 ) Receita antes dos impostos de renda 26.909 5.098 77.212 72.615 Despesa (benefício) com imposto de renda 1.707 (4.858 ) 3.100 4.546 Rendimento líquido 25.202 9.956 74.112 68.069 Perda: rendimento líquido (perda) atribuível a participação não controladora 524 (80 ) 1.554 (174 ) Rendimento líquido atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc. 24.678 10.036 72.558 68.243 Outros resultados abrangentes (perdas), líquidos de impostos Ajustes de conversão de moeda estrangeira 15.354 (11.332 ) (75.473 ) 9.426 (Perda) ganhos em hedges de fluxo de caixa (11.937 ) 3.468 (8.555 ) 3.739 Perda não realizada na variação do valor justo de títulos de dívida disponíveis para venda (1 ) (11 ) (4 ) (31 ) Outras receitas (perdas) abrangentes, líquidas de impostos US$ 3.416 US$ (7.875 ) US$ (84.032 ) US$ 13.134 Receita abrangente total (perda) atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc. US$ 28.094 US$ 2.161 US$ (11.474 ) US$ 81.377 Receita líquida por ação ordinária: Básica 0,39 US$ 0,16 US$ 1,12 US$ 1,05 Diluída US$ 0,38 US$ 0,15 US$ 1,11 US$ 1,04 Ações utilizadas no cálculo da receita líquida por ação ordinária: Básica 63.944.132 64.648.542 64.512.868 64.886.551 Diluída 64.719.129 65.779.259 65.316.948 65.705.596

EVERTEC, Inc.

Quadro 2: balanços consolidados condensados não auditados

(Em milhares) 30 de setembro de 2024 31 de dezembro de 2023 Ativos Ativo circulante: Caixa e equivalentes de caixa US$ 275.359 US$ 295.600 Caixa restrito 25.663 23.073 Contas a receber, líquido 131.101 126.510 Ativos de liquidação 37.441 51.467 Despesas antecipadas e outros ativos 64.071 64.704 Total de ativos circulantes 533.635 561.354 Títulos de dívida disponíveis para venda, a valor justo 1.726 2.095 Títulos de capital, a valor justo 5.287 9.413 Investimento em participações de capital 28.550 21.145 Propriedades e equipamentos, líquido 64.178 62.453 Ativo de direito de uso de arrendamento operacional 11.329 14.796 Ágio 750.542 791.700 Outros ativos intangíveis, líquidos 443.444 518.070 Ativo fiscal diferido 32.751 47.847 Ativo derivativo 749 4.385 Outros ativos de longo prazo 22.774 27.005 Total de ativos US$ 1.894.965 US$ 2.060.263 Passivos e patrimônio líquido Passivo circulante: Passivos acumulados US$ 119.169 US$ 129.160 Contas a pagar 53.702 66.516 Passivo contratual 23.034 21.055 Imposto de renda a pagar 5.674 3.402 Parcela corrente da dívida de longo prazo 23.867 23.867 Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 7.478 6.693 Passivos de liquidação 37.500 47.620 Total do passivo circulante 270.424 298.313 Dívida de longo prazo 930.851 946.816 Passivo fiscal diferido 45.116 87.916 Passivo contratual - longo prazo 56.652 41.825 Passivo de arrendamento operacional - longo prazo 5.174 9.033 Passivo derivativo 9.001 900 Outros passivos de longo prazo 31.804 40.084 Total de passivos 1.349.022 1.424.887 Compromissos e contingências Participações não controladoras resgatáveis 39.771 36.968 Patrimônio líquido dos acionistas Ações preferenciais, valor nominal de US$ 0,01; 2.000.000 ações autorizadas; nenhuma emitida — — Ações ordinárias, valor nominal de US$ 0,01; 206.000.000 ações autorizadas; 63.609.122 ações emitidas e em circulação em 30 de setembro de 2024 (31 de dezembro de 2023 - 65.450.799) 636 654 Capital adicional integralizado 5.079 36.527 Lucros acumulados 562.727 538.903 Outras receitas abrangentes (perdas) acumuladas, líquidas de impostos (65.823 ) 18.209 Patrimônio líquido total 502.619 594.293 Participação não controladora não resgatável 3.553 4.115 Patrimônio líquido total 506.172 598.408 Total de passivos e patrimônio líquido US$ 1.894.965 US$ 2.060.263

EVERTEC, Inc.

Quadro 3: demonstrações de fluxos de caixa consolidadas condensadas não auditadas

Nove meses encerrados em 30 de setembro, 2024 2023 Fluxos de caixa das atividades operacionais Receita líquida 74.112 68.069 Ajustes para conciliar a receita líquida com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: Depreciação e amortização 101.051 63.680 Amortização dos custos de emissão de dívida e acréscimo de desconto 3.576 1.795 Amortização de arrendamento operacional 5.340 4.619 Benefício fiscal diferido (20.275 ) (16.491 ) Remuneração baseada em ações 22.387 18.812 Perda não realizada em hedge de moeda estrangeira — 29.225 Lucros de investimento pelo método de equivalência patrimonial (3.266 ) (3.828 ) Dividendos recebidos de investimentos pelo método de equivalência patrimonial 3.364 3.497 Ganhos na venda de títulos patrimoniais (2.599 ) — Perdas com reavaliação de moeda estrangeira 3.164 7.337 Outros, líquidos (287 ) 380 (Aumento) diminuição nos ativos: Contas a receber, líquidas (838 ) (4.590 ) Despesas pré-pagas e outros ativos (1.791 ) (11.181 ) Outros ativos de longo prazo 3.247 (1.013 ) (Diminuição) aumento nos passivos: Passivos acumulados e contas a pagar (12.046 ) 12.224 Imposto de renda a pagar 2.359 (9.108 ) Passivo contratual 12.038 (1.146 ) Passivos de arrendamento operacional (5.341 ) (3.739 ) Outros passivos de longo prazo 702 (247 ) Total de ajustes 110.785 90.226 Caixa líquido fornecido por atividades operacionais 184.897 158.295 Fluxos de caixa de atividades de investimento Adições de software (48.778 ) (34.193 ) Propriedades e equipamentos adquiridos (21.050 ) (16.406 ) Aquisição de títulos de dívida disponíveis para venda — (962 ) Compra de títulos de capital (132 ) (26.505 ) Investimento em participação acionária (2.000 ) (5.500 ) Proventos de vencimentos de títulos de dívida disponíveis para venda 370 1.048 Proventos da venda de valores mobiliários de capital 6.128 — Aquisições, líquidas de caixa adquirido — (22.915 ) Caixa líquido utilizado em atividades de investimento (65.462 ) (105.433 ) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Impostos retidos na fonte pagos sobre remuneração baseada em ações (9.907 ) (5.956 ) Redução líquida nos empréstimos de curto prazo — (14.000 ) Dividendos pagos (9.692 ) (9.735 ) Recompra de ações ordinárias (82.293 ) (23.598 ) Pagamento de dívida de longo prazo (17.900 ) (15.563 ) Pagamento de outros acordos de financiamento (7.046 ) — Atividade de liquidação, líquida 209 5.163 Outras atividades de financiamento, líquidas (3.652 ) — Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (130.281 ) (63.689 ) Efeito da variação cambial sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (6.596 ) 10.716 Diminuição líquida do caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (17.442 ) (111 ) Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído em ativos de liquidação no início do período 343.724 215.657 Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído em ativos de liquidação no final do período US$ 326.282 US$ 215.546 Reconciliação de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído em ativos de liquidação Caixa e equivalentes de caixa 275.359 177.821 Caixa restrito 25.663 20.607 Caixa e equivalentes de caixa incluídos em ativos de liquidação 25.260 17.118 Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído em ativos de liquidação US$ 326.282 US$ 215.546

EVERTEC, Inc.

Quadro 4: informações de segmento não auditadas

Três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 (Em milhares) Serviços dePagamento - Porto Rico e Caribe Pagamentos e Soluções América Latina Aquisição para Comerciantes, líquido Soluções de Negócios Corporativo e Outros(1) Total Receitas US$ 52.755 US$ 76.029 US$ 45.437 US$ 61.103 US$ (23.529 ) $ 211.795 Custos e despesas operacionais 33.144 70.857 29.231 42.347 (5.325 ) 170.254 Depreciação e amortização 7.599 14.152 1.217 5.614 5.078 33.660 Receitas (despesas) não operacionais 149 (482 ) — 166 543 376 EBITDA 27.359 18.842 17.423 24.536 (12.583 ) 75.577 Remuneração e benefícios(2) 758 1.349 775 928 3.785 7.595 Taxas de transação, refinanciamento e outras(3) 296 (627 ) 29 40 3.367 3.105 (Ganho) perda com reavaliação de moeda estrangeira(4) (61 ) 1.176 — — (3 ) 1.112 EBITDA ajustado US$ 28.352 US$ 20.740 US$ 18.227 US$ 25.504 US$ (5.434 ) $ 87.389

___________________________ (1) O segmento Corporativo e outros abrange a administração corporativa, certas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações intersegmentos. As eliminações de receita entre segmentos incluem principalmente a taxa de processamento de US$ 14,4 milhões de Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe para Aquisição para Comerciantes, desenvolvimento de software entre empresas e processamento de transações de U$ 5,5 milhões do segmento de Pagamentos e Soluções América Latina para Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe e Soluções de Negócios, e taxas de monitoramento e processamento de transações de US$ 3,7 milhões de Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe para Pagamentos e Soluções América Latina. (2) Representa principalmente a remuneração baseada em ações e pagamentos de rescisão. (3) Representa principalmente as taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Acordo de Crédito, eliminando os ganhos não realizados de investimentos em ações, líquidos dos dividendos recebidos. (4) Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na reavaliação de ativos e passivos em moedas não funcionais.

Três meses encerrados em 30 de setembro de 2023 (Em milhares) Serviços dePagamento - Porto Rico e Caribe Pagamentos e Soluções América Latina Aquisição para Comerciantes, líquido Soluções de Negócios Corporativo e Outros(1) Total Receitas US$ 51.600 US$ 46.155 US$ 40.557 US$ 56.522 US$ (21.636 ) US$ 173.198 Custos e despesas operacionais 28.402 38.608 26.997 40.643 (1.014 ) 133.636 Depreciação e amortização 6.203 4.898 1.078 4.478 5.262 21.919 Receitas (despesas) não operacionais 110 (2.148 ) — 69 (28.712 ) (30.681 ) EBITDA 29.511 10.297 14.638 20.426 (44.072 ) 30.800 Remuneração e benefícios(2) 663 859 662 696 4.090 6.970 Taxas de transação, refinanciamento e outras(3) 269 3.451 — — 34.363 38.083 (Ganho) perda com reavaliação de moeda estrangeira(4) (87 ) 2.885 — — 8 2.806 EBITDA ajustado US$ 30.356 US$ 17.492 US$ 15.300 US$ 21.122 US$ (5.611 ) US$ 78.659

___________________________ (1) O segmento Corporativo e outros abrange a administração corporativa, certas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações intersegmentos. As eliminações de receita entre segmentos incluem principalmente a taxa de processamento de US$ 13,5 milhões de Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe para Aquisição para Comerciantes, desenvolvimento de software entre empresas e processamento de transações de U$ 4,4 milhões do segmento de Pagamentos e Soluções América Latina para Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe e Soluções de Negócios, e taxas de monitoramento e processamento de transações de US$ 3,7 milhões de Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe para Pagamentos e Soluções América Latina. (2) Representa principalmente a remuneração baseada em ações e pagamentos de rescisão. (3) Representa principalmente taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Acordo de Crédito, a perda com swap de moeda estrangeira e a eliminação de ganhos não realizados de investimentos em participações, líquidos de dividendos recebidos. (4) Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na reavaliação de ativos e passivos em moedas não funcionais.

Nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 (Em milhares) Serviços dePagamento - Porto Rico e Caribe Pagamentos e Soluções América Latina Aquisição para Comerciantes, líquido Soluções de Negócios Corporativo e Outros(1) Total Receitas US$ 159.985 US$ 224.914 US$ 133.855 US$ 181.567 US$ (71.230 ) US$ 629.091 Custos e despesas operacionais 95.829 221.241 87.531 120.461 (13.675 ) 511.387 Depreciação e amortização 22.357 45.460 3.859 13.802 15.573 101.051 Receitas não operacionais 431 3.627 — 456 2.072 6.586 EBITDA 86.944 52.760 50.183 75.364 (39.910 ) 225.341 Remuneração e benefícios(2) 2.227 4.501 2.269 2.619 11.570 23.186 Taxas de transação, refinanciamento e outras(3) 1.019 (6.015 ) 243 329 4.351 (73 ) (Ganho) perda com reavaliação de moeda estrangeira(4) (128 ) 3.291 — — 1 3.164 EBITDA ajustado US$ 90.062 US$ 54.537 US$ 52.695 US$ 78.312 US$ (23.988 ) US$ 251.618

___________________________ (1) O segmento Corporativo e outros abrange a administração corporativa, certas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações intersegmentos. As eliminações de receita entre segmentos incluem principalmente a taxa de processamento de US$ 43,2 milhões de Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe para Aquisição para Comerciantes, desenvolvimento de software entre empresas e processamento de transações de U$ 14,7 milhões do segmento de Pagamentos e Soluções América Latina para Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe e Soluções de Negócios, e taxas de monitoramento e processamento de transações de US$ 13,4 milhões de Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe para Pagamentos e Soluções América Latina. (2) Representa principalmente a remuneração baseada em ações e pagamentos de rescisão. (3) Representa principalmente taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Acordo de Crédito, a eliminação de ganhos realizados em títulos de participação acionária e a eliminação de ganhos não realizados de investimentos em participações, líquidos de dividendos recebidos. (4) Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na reavaliação de ativos e passivos em moedas não funcionais.

Nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023 (Em milhares) Serviços dePagamento - Porto Rico e Caribe Pagamentos e Soluções América Latina Aquisição para Comerciantes, líquido Soluções de Negócios Corporativo e Outros(1) Total Receitas US$ 150.824 US$ 120.548 US$ 122.152 US$ 169.188 US$ (62.624 ) US$ 500.088 Custos e despesas operacionais 85.019 101.586 81.302 118.653 (897 ) 385.663 Depreciação e amortização 18.178 13.002 3.357 13.436 15.707 63.680 Receitas (despesas) não operacionais 590 (3.643 ) 308 667 (27.902 ) (29.980 ) EBITDA 84.573 28.321 44.515 64.638 (73.922 ) 148.125 Remuneração e benefícios(2) 2.033 2.510 2.054 2.226 12.693 21.516 Taxas de transação, refinanciamento e outras(3) 850 3.704 — — 38.741 43.295 (Ganho) perda com reavaliação de moeda estrangeira(4) (41 ) 7.372 — — 6 7.337 EBITDA ajustado US$ 87.415 US$ 41.907 US$ 46.569 US$ 66.864 US$ (22.482 ) US$ 220.273

___________________________ (1) O segmento Corporativo e outros abrange a administração corporativa, certas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações intersegmentos. As eliminações de receita entre segmentos incluem principalmente a taxa de processamento de US$ 39,9 milhões de Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe para Aquisição para Comerciantes, desenvolvimento de software entre empresas e processamento de transações de U$ 12,8 milhões do segmento de Pagamentos e Soluções América Latina para Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe e Soluções de Negócios, e taxas de monitoramento e processamento de transações de US$ 9,9 milhões de Serviços de Pagamento - Porto Rico e Caribe para Pagamentos e Soluções América Latina. (2) Representa principalmente a remuneração baseada em ações e pagamentos de rescisão. (3) Representa principalmente taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Acordo de Crédito, a perda com o swap de moeda estrangeira e a eliminação de ganhos não realizados de investimentos em participações, líquidos de dividendos recebidos. (4) Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na reavaliação de ativos e passivos em moedas não funcionais.

EVERTEC, Inc.

Quadro 5: reconciliação de resultados operacionais GAAP para não-GAAP

Três meses encerrados em 30 de setembro, Nove meses encerrados em 30 de setembro, (Valores em milhares de dólares, exceto dados de ações) 2024 2023 2024 2023 Receita líquida 25.202 9.956 74.112 68.069 Despesa com imposto de renda 1.707 (4.858 ) 3.100 4.546 Despesa de juros, líquida 15.008 3.783 47.078 11.830 Depreciação e amortização 33.660 21.919 101.051 63.680 EBITDA 75.577 30.800 225.341 148.125 Renda de participações acionárias(1) 1.929 1.834 (238 ) (797 ) Remuneração e benefícios(2) 7.595 6.970 23.186 21.516 Transação, refinanciamento e outros(3) 1.176 36.249 165 44.092 Perda com reavaliação de moeda estrangeira(4) 1.112 2.806 3.164 7.337 EBITDA ajustado 87.389 78.659 251.618 220.273 Depreciação e amortização operacional(5) (16.293 ) (13.061 ) (45.732 ) (38.265 ) Despesa de juros em caixa, líquida(6) (13.908 ) (3.755 ) (43.749 ) (11.575 ) Despesa de imposto de renda(7) (1.234 ) (9.447 ) (3.298 ) (25.855 ) Participação não controladora(8) (535 ) 50 (1.601 ) 96 Receita líquida ajustada US$ 55.419 US$ 52.446 US$ 157.238 US$ 144.674 Receita líquida por ação ordinária (GAAP): Diluída US$ 0,38 US$ 0,15 US$ 1,11 US$ 1,04 Lucro ajustado por ação ordinária (não GAAP): Diluída US$ 0,86 US$ 0,80 US$ 2,41 US$ 2,20 Ações usadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária: Diluída 64.719.129 65.779.259 65.316.948 65.705.596

___________________________ (1) Representa a eliminação dos ganhos não monetários de participação em nossos investimentos, líquidos das dividendos recebidos. (2) Representa principalmente remunerações baseadas em ações e pagamentos de rescisão. (3) Representa taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Acordo de Crédito, registradas como parte das despesas com vendas, gerais e administrativas, a eliminação de ganhos realizados com a mudança no valor de mercado das ações e a perda com o swap de moeda estrangeira. (4) Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na reavaliação de moeda estrangeira para ativos e passivos expressos em moedas não funcionais. (5) Representa a despesa de depreciação e amortização operacional, excluindo os valores gerados como resultado de atividades de fusões e aquisições. (6) Representa a despesa de juros, menos a receita de juros, conforme apresentado nas demonstrações consolidadas condensadas de resultados e de renda abrangente (perda), ajustado para excluir a amortização não monetária dos custos de emissão da dívida, prêmio e acréscimo de desconto. (7) Representa a despesa de imposto de renda calculada sobre a receita tributária ajustada antes dos impostos, utilizando a alíquota de imposto GAAP aplicável, ajustada para determinados itens específicos. (8) Representa os interesses acionários não controladores, líquidos da amortização dos intangíveis gerados como parte da aquisição.

EVERTEC, Inc.

Quadro 6: resumo da perspectiva e reconciliação para ganhos por ação ordinária ajustados não-GAAP

Perspectiva 2024 2023 (Valores em milhões de dólares, exceto dados por ação) Baixa Alta Receitas US$ 840,5 a US$ 846,5 US$ 695 Lucro por ação (LPA) (GAAP) US$ 1,64 a US$ 1,73 US$ 1,21 Ajuste por ação para reconciliar o LPA GAAP ao LPA ajustado não-GAAP: Remuneração baseada em ações, ganhos não monetários de participações societárias e outros(1) 0,50 0,50 1,36 Depreciação e amortização relacionadas a fusões e aquisições(2) 1,00 1,00 0,62 Despesa de juros sem efeito de caixa(3) 0,05 0,04 (0,01 ) Efeito tributário de ajustes não-GAAP(4) (0,08 ) (0,08 ) (0,36 ) Participação não controladora(5) (0,03 ) (0,04 ) — Total de ajustes 1,44 1,42 1,61 LPA ajustado (não-GAAP) US$ 3,08 a US$ 3,15 US$ 2,82 Ações usadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária 65,2 65,8

___________________________ (1) Representa a remuneração baseada em ações, a eliminação de ganhos não monetários de empresas investidas, ganhos (perdas) não realizados em moeda estrangeira devidoàreavaliação de ativos e passivos em moedas não funcionais, indenizações e outros ajustes para reconciliar o LPA GAAP ao LPA não-GAAP, líquidos de dividendos recebidos. (2) Representa os valores de despesas de depreciação e amortização gerados como resultado de atividades de fusões e aquisições. (3) Representa a amortização não monetária dos custos de emissão da dívida, prêmio e acréscimo de desconto. (4) Representa a despesa de imposto de renda sobre os ajustes não-GAAP utilizando a alíquota de imposto GAAP aplicável (estimada em aproximadamente 5%). (5) Representa a participação de acionistas não controladores, líquidos da amortização dos intangíveis gerados como parte da aquisição.

