A Cabbacis (OTCQB: CABI), fabricante de produtos de tabaco licenciados pelo governo dos EUA e empresa de biotecnologia vegetal focada em produtos para redução dos danos causados pelo tabaco, tem o prazer de anunciar que suas ações ordinárias foram aprovadas para listagem no OTCQB. As ações serão negociadas sob o símbolo CABI.

O mercado de risco OTCQB é uma plataforma de negociação operada pelo OTC Markets Group e se destina a empresas em fase de empreendedorismo e desenvolvimento. O OTC Markets Group administra mercados financeiros para mais de 12 mil títulos estadunidenses e internacionais.

Esse feito é muito importante para a Cabbacis e seus investidores. Joseph Pandolfino, CEO da empresa, afirmou: “Esperamos que a negociação no OTCQB proporcione maior liquidez e transparência para os acionistas e possíveis investidores da Cabbacis. Também acreditamos que a plataforma OTC Markets facilitará o acesso da empresa a um maior número de potenciais investidores e outras partes interessadas”.

Sobre a Cabbacis

A Cabbacis está comprometida com o desenvolvimento e a comercialização de cigarros e vaporizadores com baixo teor de nicotina. Os dois tipos de produtos são predominantemente de tabaco e incluem cânhamo. A empresa está pronta para avançar também com cigarros de tabaco com teor reduzido de nicotina e pequenos charutos sem cânhamo.

Os cigarros com menos nicotina e sem cânhamo foram avaliados em dezenas de estudos independentes e contêm cerca de 95% menos nicotina do que os cigarros convencionais. Os resultados demonstram, conforme revisado em Donny and White 2022, que os participantes fumaram menos cigarros por dia, reduziram a dependência e a exposiçãoànicotina, dobraram as tentativas de parar de fumar e/ou aumentaram o número de dias sem fumo. A empresa acredita que a inclusão da flor de cânhamo em cigarros com menos nicotina melhora as características sensoriais e pode potencialmente aumentar a eficácia devidoàpresença de canabinoides sem THC.

O portfólio mundial de patentes da Cabbacis LLC inclui 32 patentes emitidas e vários pedidos de patentes pendentes nos Estados Unidos, Europa, China, Índia, Japão, Indonésia, Rússia, Coreia do Sul, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, México, Brasil e outros países, onde residem cerca de dois terços dos fumantes do mundo. A Cabbacis detém seis patentes nos EUA. A Cabbacis LLC é uma subsidiária integral da Cabbacis Inc.

Para saber mais sobre a Cabbacis, acesse www.cabbacis.com.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa inclui declarações prospectivas de acordo com o significado da lei federal de valores mobiliários. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos ou atuais feitas neste documento são prospectivas. Identificamos as declarações prospectivas neste documento usando palavras ou frases como “antecipar”, “acreditar”, “considerar”, “continuar”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “pretender”, “provável”, “pode”, “objetivo”, “potencial”, “planejar”, “projetar”, “buscar”, “deveria”, “irá” e palavras ou frases semelhantes e seus negativos. As declarações prospectivas refletem nossas expectativas atuais e são inerentemente incertas. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes por diversos motivos. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes estão descritos em “Fatores de risco” em nossa Circular de Oferta do Regulamento A arquivada na SEC e em nosso Relatório Anual no Formulário 1-K para o período encerrado em 31 de dezembro de 2023arquivado na SEC. Não assumimos nenhuma responsabilidade de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra dos títulos da Cabbacis, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de títulos desse estado ou jurisdição.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

