No dia 12 de novembro (terça-feira), às 19h, a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) promoverá o workshop "Inteligência Artificial no Contexto da Gestão de Pessoas e do RH", em Francisco Beltrão. O evento é gratuito e além de explorar o impacto da Inteligência Artificial (IA) na área de Recursos Humanos, marca também a inauguração da ABRH-PR Sudoeste, a mais nova regional da entidade.

A iniciativa significa um passo importante para a expansão da representatividade da ABRH-PR no Paraná, permitindo que a entidade fortaleça sua atuação e conecte ainda mais profissionais do setor na região.

“O evento tem dois grandes objetivos. O primeiro é realizar um painel sobre a Inteligência Artificial aplicada à Gestão de Pessoas, apresentando e debatendo como a automação e as tecnologias de IA vêm transformando os processos de RH, possibilitando que os profissionais da área foquem em atividades mais estratégicas e humanas”, destaca Gilmar Silva de Andrade, presidente da ABRH-PR.

“O segundo objetivo é lançar a Diretoria Regional da ABRH-PR Sudoeste, que promoverá o desenvolvimento da Gestão de Pessoas e RH através dos profissionais locais, sejam eles executivos ou consultores. Nosso slogan, ‘Conectando pessoas, transformando organizações’, reforça nossa missão para essa nova fase”, contempla Andrade.

Workshop terá mediação de diretora da nova regional

O evento contará com as palestras de Kristian Capeline, especialista em IA e líder em projetos de tecnologia educacional, e Leandro Henrique de Souza, CEO da How Education, empresa focada em inovação e capacitação em áreas como gestão de produtos digitais e tecnologia. Ambos abordarão como a IA está transformando a análise de dados, otimizando recursos e redefinindo o atendimento ao cliente, gerando novas oportunidades para profissionais do setor de Recursos Humanos.

A mediadora do workshop será Katiuce Ferrari, Diretora da nova regional, que compartilha sua expectativa para o evento: “Que todos que estiverem presentes saiam com algo novo e concreto para aplicar em suas organizações e, quem sabe, em suas próprias jornadas de vida. Esperamos um momento de trocas e muito networking”, afirma.

Ferrari ressalta ainda a importância do tema para o cenário atual: “Inteligência Artificial é um assunto extremamente relevante, especialmente pelo impacto prático que as novas tecnologias trazem para a rotina dos gestores e profissionais de RH. A proposta do evento é justamente conectar esses conceitos à prática do dia a dia”, finaliza.

Serviço: Workshop Inteligência Artificial no Contexto da Gestão de Pessoas e do RH e Inauguração da ABRH-PR Sudoeste

Data: 12 de novembro de 2024 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Cresol do Altos da Júlio, Rua Ernesto Sanderson, 101 – Industrial, Francisco Beltrão/PR

Inscrições: https://abrh-pr.org.br/workshop-abrhpr-em-francisco-beltrao-pr/

Sobre a ABRH-PR



A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) é uma entidade sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e a valorização dos profissionais de Recursos Humanos no estado do Paraná. Com uma ampla gama de atividades, incluindo workshops, seminários e grupos de aprendizado, a ABRH-PR se dedica a disseminar boas práticas de gestão de pessoas, fomentar a troca de conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento das organizações.

Website: https://abrh-pr.org.br/