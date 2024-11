Congresso de food service acontece em São Paulo

O Sabor da Presença: criando experiências reais em um mundo digital ocorre hoje em São Paulo, promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA). O evento é direcionado ao setor de food services e food solutions, áreas da indústria voltadas para operações de alimentação fora do lar. Com a presença de 600 líderes e tomadores de decisão, a iniciativa busca explorar os desafios, oportunidades, soluções e inovações para o setor, promovendo discussões estratégicas e troca de experiências entre os principais nomes da área.

A programação conta com a participação de Reynaldo Zani, sócio- fundador da Rede Food Service, que apresentará a palestra “Como a hospitalidade pode ajudar a atrair clientes”. O evento é voltado para os profissionais que buscam se atualizar e inovar em um mercado cada vez mais competitivo.

Além das palestras e dos painéis de discussão, o Congresso ABIA oferecerá um pacote de podcasts que trarão debates para o setor. Um dos podcasts irá discutir os desafios de food solutions nos atacarejos, reunindo empresários do setor. O outro abordará a inovação e as oportunidades para marcas que desejam atuar no atacarejo, com a participação de Christiano Barros, CEO da Itabus, que trará experiências e perspectivas sobre novos modelos de experiência.

“O atacarejo se firmou como um modelo fundamental para o abastecimento de pequenos comerciantes. Com mais de 1.500 unidades distribuídas pelo Brasil, esse formato ganhou relevância como canal de distribuição das linhas de produtos de food solutions. Entretanto, o trade marketing nesse ambiente enfrenta desafios para replicar os modelos de ativação usados tradicionalmente em supermercados. A mídia Mobile Out-of-Home (MOOH) se apresenta como uma solução ao combinar uma mídia de alto impacto com ativação no PDV", explica Barros.

Segundo Zani, que também será host no podcast, "temos pensado há algum tempo em novas possibilidades que possam oferecer, além de visibilidade e interação com público-alvo, conversão no ponto de venda para a linha industrial. Neste sentido, esse modelo com a Itabus tem muito potencial para o atacarejo”, comenta.



Mais do que networking, o evento busca representar uma oportunidade estratégica para o setor de alimentos e bebidas se conectar com soluções para os desafios específicos do mercado de food service.



Inscrições e mais informações do evento no site da Abia Foodservice.





