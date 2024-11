Kioxia Corporation, líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje que foi adotado pela agência nacional de pesquisa e desenvolvimento do Japão, Organização de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial e Novas Energias (NEDO), por sua proposta inovadora sobre o Desenvolvimento de Tecnologia de Fabricação para Memória Inovadora, a fim de aperfeiçoar a infraestrutura de sistema de informação e comunicação pós-5G.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241106084399/pt/

Memory category by bit density and read time (Graphic: Business Wire)

Na era da informação e comunicação pós-5G, é previsto que a IA gere um volume de dados sem precedentes. Provavelmente este aumento irá expandir as demandas de processamento de dados das centrais de dados e aumentar o consumo de energia. Para lidar com isto, é crucial que as memórias de próxima geração facilitem a transferência rápida de dados com processadores de alto desempenho, enquanto elevam a capacidade e reduzem o consumo de energia.

Como parte deste projeto inovador, a Kioxia irá se concentrar em pesquisa e desenvolvimento de memórias para o padrão de interface Compute Express Link™ (CXL™) introduzido recentemente. O objetivo é desenvolver memórias que ofereçam menor consumo de energia e maior densidade de bits do que DRAM, bem como velocidade de leitura mais rápida do que a memória flash. Isto não só irá ampliar a eficiência do uso da memória, mas também contribuir para conservar a energia.

Com base no sucesso de nossa tecnologia de memória flash tridimensional (3D) de ponta, BiCS FLASH™, a Kioxia continua comprometida em avançar a pesquisa e o desenvolvimento de memórias emergentes. A empresa se esforça em satisfazer a crescente demanda por maior capacidade, desempenho superior e maior valor da memória semicondutora nos sistemas de computação e armazenamento do futuro.

• Nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviços podem ser marcas registradas de empresas terceirizadas.

• Este anúncio foi preparado para oferecer informações sobre nossos negócios e não constitui ou é parte de uma oferta ou convite para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar ou subscrever ou adquirir quaisquer títulos em qualquer jurisdição ou um incentivo para se envolver em atividade de investimento, nem deve formar a base ou ser invocado quanto a qualquer contrato destes.

• As informações neste documento, incluindo preços e especificações dos produtos, conteúdo dos serviços e informações de contato, estão corretas na data do anúncio, mas sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSD). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrado da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em melhorar o mundo com suas memórias, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado na memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, chamada BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSD, indústria automotiva e data centers.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241106084399/pt/

Kota Yamaji

Relações Públicas

Kioxia Corporation

+81-3-6478-2319

kioxia-hd-pr@kioxia.com