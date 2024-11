ASSA ABLOY Portas Especiais oferece serviço de manutenção

A ASSA ABLOY Portas Especiais acaba de lançar um novo serviço especializado em manutenção de portas corta-fogo. O serviço inclui a emissão de um relatório técnico de verificação, que garante a conformidade das portas com as normas de segurança vigentes, como a NBR 11742 e as exigências do Corpo de Bombeiros.

Voltado para empresas do setor industrial, comercial e de serviços – como shoppings, hospitais, hotéis e prédios corporativos – além de síndicos e administradores de condomínios, visa assegurar que as portas corta-fogo estejam funcionando corretamente, prontas para atuar em situações de emergência. Com isso, os clientes garantem que suas edificações estão protegidas legalmente e operando de maneira segura.

Necessidades do cliente e benefícios do serviço

Manter as portas corta-fogo em conformidade com as exigências normativas não só minimiza riscos operacionais como também evita penalidades e custos adicionais decorrentes de falhas de manutenção. O novo serviço da ASSA ABLOY oferece inspeção técnica completa, reparos imediatos e substituição de componentes danificados por peças originais, além de intervenções que prolongam a vida útil dos equipamentos.

"Realizar a manutenção garante que as portas corta-fogo estejam em pleno funcionamento para proteger vidas e patrimônios, além de um relatório técnico de verificação que atesta a conformidade das portas, facilitando auditorias e fiscalizações. Inspeções regulares previnem problemas inesperados e asseguram a operação contínua das edificações, prolongando a vida útil dos equipamentos e reduzindo a necessidade de substituições prematuras", explica João Carlos Mahmud Junior, Gerente de Operações da ASSA ABLOY Portas Especiais.

O pacote de serviços inclui inspeção técnica detalhada de todos os componentes das portas corta-fogo, como molas, dobradiças e fechaduras, além da emissão de um relatório técnico que aponta falhas e necessidades de reparo. A ASSA ABLOY também oferece reparos imediatos, substituição de peças, e tratamento de corrosão para prolongar a durabilidade das portas.

Website: http://www.portasespeciais.assaabloy.com.br