A Burjeel Holdings, líder em prover cuidados de saúde superespecializados na região do MENA, e a Response Plus Medical Services (RPM), a maior provedora de cuidados pré-hospitalares e serviços médicos de emergência na região, lançaram em conjunto o prêmio de US$ 1 milhão em saúde e bem-estar de energia humanana ADIPEC 2024 para impulsionar o bem-estar no local de trabalho em todo o setor mundial de energia.

O setor mundial de energia fez avanços significativos em priorizar a saúde e o bem-estar de sua força de trabalho. Com base nisto, o Dr. Shamsheer Vayalil, Fundador e Presidente da Burjeel Holdings, e Omran Al Khoori, Presidente da RPM Holding, anunciaram o prêmio durante a ADIPEC 2024, estimulando os diretores executivos de grandes organizações internacionais de energia a promover ainda mais o bem-estar em todo o setor.

O prêmio se concentra em iniciativas que usam a IA para melhorar a saúde mental e física, apresentando duas categorias: um investimento em bem-estar de US$ 1 milhão para respaldar PMEs que desenvolvem soluções de saúde escaláveis, e uma categoria de reconhecimento de excelência que comemora grandes organizações por suas iniciativas inovadoras de bem-estar dos funcionários.

Os vencedores inaugurais serão anunciados na ADIPEC 2025. Os projetos serão avaliados com base em criar ambientes de trabalho favoráveis, demonstrar abordagens inovadoras e apresentar impactos mensuráveis.

O Dr. Shamsheer Vayalil, Fundador e Presidente da Burjeel Holdings, disse: "O setor de energia, um pilar das economias mundiais, fez avanços significativos em priorizar a saúde física e mental de sua força de trabalho. Como um parceiro de saúde confiável e de longa data do setor, acreditamos que é nossa responsabilidade promover uma cultura de bem-estar holístico em todo o setor. Este prêmio celebra e inspira soluções inovadoras e orientadas por tecnologia que enfrentam os diversos desafios de saúde em alguns dos ambientes de trabalho mais desafiadores e rigorosos do mundo."

Omran Al Khoori, Presidente da RPM Holding, comentou: "Este prêmio serve como reconhecimento para empresas e inovadores que apresentam novas ideias para promover o bem-estar físico e mental no setor de energia. Também é uma plataforma para traduzir ideias em soluções concretas que podem reforçar a resiliência da força de trabalho em um setor crucial mundial em um momento em que a energia está passando por uma profunda transformação."

Ao se alinharàvisão 'We the UAE 2031' e a Estratégia Nacional de Bem-Estar dos EAU 2031, intensifica o papel do país como um centro para criar soluções frente aos desafios em todo o mundo. O portal https://hewaward.com/ está aberto agora para potenciais indicados. Mais detalhes sobre datas de inscrição e demais informações serão compartilhados posteriormente.

