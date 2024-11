O Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia, lançou um estudo de pesquisa examinando fornecedores de serviços de inovação digital no Brasil que alavancam tecnologias emergentes como IA, blockchain e IoT para enfrentar desafios empresariais complexos.

Os resultados do estudo serão publicados em um relatório abrangente do ISG Provider Lens™, chamado Digital Business Innovation Services 2025, com lançamento previsto para fevereiro de 2025. O relatório abordará como os serviços de inovação digital estão ajudando as organizações brasileiras a se adaptarem de forma rápida e eficaz às mudanças em seus respectivos mercados.

Os compradores corporativos poderão usar as informações do relatório para avaliar seus relacionamentos atuais com fornecedores, possíveis novos compromissos e ofertas disponíveis, enquanto os consultores do ISG usam as informações para recomendar fornecedores aos clientes do lado comprador da empresa.

Os serviços de inovação de negócios digitais desempenham um papel crucial na otimização e melhoria contínua dos processos organizacionais. Eles também são fundamentais para o desenvolvimento de produtos e serviços, permitindo que as empresas atendam às demandas do mercado e antecipem tendências futuras e, por fim, criem novas oportunidades de crescimento.

“Para serem competitivas, as organizações devem alinhar suas capacidades tecnológicas com as necessidades e expectativas de seus clientes”, disse Namratha Dharshan, ISG Chief Business Leader. “Os serviços de inovação digital permitem que as empresas se adaptem a mudanças rápidas na tecnologia e na demanda do mercado por meio de orquestração de nuvem, gerenciamento de aplicativos, segurança cibernética, análises avançadas, IA e ML.”

Serviços de inovação digital que dão suporteàjornada do cliente são particularmente cruciais. Tais serviços empregam design thinking, mapeamento da jornada do cliente, estratégias omnicanal e CRM para entender as necessidades, expectativas e comportamentos do cliente. O estudo também examinará fornecedores de serviços de realidade estendida (XR) que criam experiências imersivas e interativas em áreas como treinamento, entretenimento, marketing, educação e assistência médica.

A ISG distribuiu pesquisas para mais de 65 fornecedores de serviços de inovação digital que atendem ao mercado brasileiro. Trabalhando em colaboração com os consultores globais da ISG, a equipe de pesquisa produzirá quatro quadrantes representando os serviços de inovação empresarial digital que a empresa típica está comprando com base na experiência da ISG trabalhando com seus clientes. Os quatro quadrantes são:

Digital Transformation Services for Large Accounts avaliando fornecedores de serviços para clientes maiores, com foco em jornadas de clientes e funcionários, estratégia de negócios digitais e operações. Esses serviços ajudam os clientes a construir novos modelos de negócios usando recursos existentes em várias oportunidades de mercado.

avaliando fornecedores de serviços para clientes maiores, com foco em jornadas de clientes e funcionários, estratégia de negócios digitais e operações. Esses serviços ajudam os clientes a construir novos modelos de negócios usando recursos existentes em várias oportunidades de mercado. Digital Transformation Services for Midmarket avaliando fornecedores de serviços para organizações de médio porte, ajudando-as a transformar e otimizar seus ambientes de negócios, buscando eficiência operacional por meio de pesquisa, benchmarking e consultoria.

avaliando fornecedores de serviços para organizações de médio porte, ajudando-as a transformar e otimizar seus ambientes de negócios, buscando eficiência operacional por meio de pesquisa, benchmarking e consultoria. Customer Journey Services examinando os pontos fortes relativos dos serviços de consultoria e implementação dos fornecedores por todos os estágios da jornada do consumidor. Os fornecedores devem demonstrar inovação no fornecimento de experiências personalizadas por meio de tecnologias avançadas, incluindo GenAI, análise preditiva e automação inteligente.

examinando os pontos fortes relativos dos serviços de consultoria e implementação dos fornecedores por todos os estágios da jornada do consumidor. Os fornecedores devem demonstrar inovação no fornecimento de experiências personalizadas por meio de tecnologias avançadas, incluindo GenAI, análise preditiva e automação inteligente. Extended Reality Services avaliando fornecedores de serviços que oferecem consultoria estratégica, integração e entrega para dar suporte aos clientes na adoção de soluções de realidade digital. Os fornecedores neste espaço devem colaborar ativamente com seus clientes em storyboards, prototipagem e testes de usuários, empregando abordagens personalizadas e sob medida.

O relatório deste estudo cobrirá o mercado de serviços de inovação empresarial digital e examinará produtos e serviços disponíveis no Brasil. Os analistas do ISG Adriana Frantz e Gabriel Sobanski atuarão como autores principais do relatório.

Uma lista de fornecedores e vendedores identificados e mais detalhes sobre o estudo estão disponíveis neste folheto digital. Empresas não listadas como provedores de serviços de inovação digital que desejam ser incluídas no estudo podem entrar em contato com o ISG.

Todas as avaliações do ISG Provider Lens™ de 2025 apresentam dados expandidos de experiência do cliente (CX) que medem a experiência empresarial real com serviços e soluções de fornecedores específicos, com base na pesquisa contínua de CX do ISG. Os clientes empresariais que desejam compartilhar sua experiência sobre um fornecedor ou vendedor específico são incentivados a se registrar aqui para receber uma URL de pesquisa personalizada. Os participantes receberão uma cópia deste relatório em troca de seu feedback.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

