Protetores reef safe promovem proteção da pele e dos corais

Muitos protetores solares tradicionais contêm ingredientes que podem prejudicar corais e a vida marinha. De acordo com a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) alguns ingredientes comuns em protetores solares tradicionais, podem causar o branqueamento dos corais que pode ser fatal, mesmo em pequenas quantidades. Esses ativos podem prejudicar o desenvolvimento e a reprodução dos corais, enfraquecendo a capacidade do ecossistema de se regenerar. Os malefícios incluem danos no DNA dos corais e comprometimento do ciclo reprodutivo dessa espécie.

O termo "reef safe" (seguro para os corais) surgiu em resposta à preocupação crescente com os danos ambientais provocados pelos filtros solares convencionais. Inicialmente adotado por organizações ambientais e defensores dos oceanos, esse conceito ganhou notoriedade nos últimos anos, especialmente com o aumento da conscientização sobre os efeitos potencialmente prejudiciais de alguns componentes químicos presentes nos protetores solares. Figuras públicas, reconhecidas no mundo inteiro, desempenharam um papel importante nessa sensibilização ao destacar, em suas redes sociais, a relevância dos usos de protetores solares "reef safe", promovendo uma maior responsabilidade ambiental e levando as pessoas a ficarem mais adeptos à causa.

Escolher protetores solares adequados é importante não apenas para proteger o meio ambiente, mas também para proteger a saúde da pele, principalmente em países como o Brasil, onde a intensidade da radiação solar é geralmente alta durante todo o ano, especialmente no verão. O uso diário desses produtos é fundamental na prevenção do câncer de pele. Portanto, escolher itens que sejam "reef safe" contribui para a conservação dos oceanos e seus corais, além de demonstrar um compromisso com a saúde e o bem-estar.

A dermatologista e diretora médica dos Laboratórios Pierre Fabre no Brasil, Dra. Ana Coutinho, compartilha que a escolha de um protetor de qualidade faz a diferença na hora de se proteger do sol. "Ao optar por um protetor solar 'reef safe' decidimos beneficiar tanto a saúde da pele quanto o meio ambiente. Uma rotina de cuidados que inclua a aplicação diária do protetor solar ajuda a prevenir problemas de pele de curto e longo prazo, como o melasma e o câncer de pele. Todas as estações do ano demandam o uso do filtro solar, mas o verão, que costuma ser o momento em que as pessoas se expõem mais ao sol, pede uma atenção especial para a aplicação e preocupação com produtos seguros para a pele e para o ecossistema marinho", destaca a médica.

Com a proibição de certos ingredientes em locais de reservas naturais e ambientais, como o Havaí, a demanda por alternativas "reef safe" cresceu, incentivando a indústria a desenvolver protetores solares que respeitem os ecossistemas marinhos. Algumas marcas já trabalham produtos que preservam o meio ambiente e podem ser usados nessas reservas. Um exemplo disso é a Eau Thermale Avène, pertencente aos Laboratórios Pierre Fabre, que há mais de uma década, cria fórmulas que reduzem o impacto nos oceanos, sem renunciar à eficácia na proteção solar, além de apoiar instituições e projetos, vindo ao encontro dessa tendência.

Desde 2015, a marca tem se destacado pela campanha "Skin Protect, Ocean Respect", que incentiva o uso de filtros solares biodegradáveis e não tóxicos. Os protetores solares da empresa utilizam apenas quatro filtros orgânicos e químicos, submetidos a rigorosos testes para minimizar o impacto ambiental e comprovadamente seguros contra o branqueamento dos corais. Além disso, a marca apoia o PUR Project, uma iniciativa que já restaurou mais de 10 mil corais em Bali, replantou manguezais e removeu toneladas de lixo das praias, contribuindo para a preservação dos oceanos.

