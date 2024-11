Technology Holdings (TH), um premiado banco de investimento de destaque mundial com histórico de fechamento de transações em 24 países, anuncia com orgulho sua expansão estratégica ao Brasil, aproveitando a transformação digital em uma das maiores economias da América Latina.

Esta ação reforça significativamente a presença da Technology Holdings no mercado latino-americano em rápido crescimento, permitindo que a empresa desempenhe um papel vital no cenário de fusões e aquisições que se expandem na região.

Segundo a Dealogic, foram anunciados contratos de fusão e aquisição totalizando US$ 35 bilhões, o que reflete um aumento de 56% em comparação ao mesmo período do ano passado. À medida que as empresas buscam cada vez mais se consolidar e expandir, a Technology Holdings se encontra em uma posição única de oferecer orientação estratégica e facilitar transações bem-sucedidas.

"A expansão ao Brasil representa uma oportunidade promissora de aprofundarmos nossos relacionamentos dentro deste vibrante mercado", disse Edoardo Freschet, Diretor da Technology Holdings para América Latina. “A qualidade dos talentos e o dinamismo das empresas nesta região são impressionantes. Estamos comprometidos em dar suporte às empresas brasileiras em suas jornadas de crescimento, enquanto facilitamos fluxos de investimento que contribuem para o desenvolvimento sustentável."

Vivek Subramanyam, Fundador e Diretor Executivo da Technology Holdings, disse: "Estamos entusiasmados em dar este passo significativo para expandir nossas operações ao Brasil. Este mercado não só está repleto de potencial, mas também se alinha perfeitamenteànossa visão de nos tornar um participante-chave no panorama financeiro latino-americano. Estamos dedicados a aproveitar nossa experiência internacional para apoiar empresas locais em alcançar seus objetivos de crescimento."

