UniFECAF realiza evento de carreira para universitários

No dia 6 de novembro, quarta-feira, o Centro Universitário UniFECAF sediará a Expo Carreira, um evento direcionado a estudantes do ensino superior que buscam orientação e apoio para o desenvolvimento profissional. O evento contará com palestras de especialistas de várias áreas, workshops voltados para o aprimoramento de habilidades e parcerias que facilitam o contato com empresas de diferentes setores.

A Expo Carreira será realizada no campus da UniFECAF, localizado no centro de Taboão da Serra, com atividades das 10h às 18h. A participação é gratuita, mediante cadastro prévio na plataforma NetworkMe, disponível em: Cadastro para Expo Carreira. Endereço: Rod. Régis Bittencourt, 157.

De acordo com pesquisas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a empregabilidade entre os jovens brasileiros apresenta índices preocupantes. A baixa inserção desse grupo no mercado de trabalho representa um desafio significativo para o desenvolvimento do país.

Segundo Jaqueline Pereira, do departamento de Empregabilidade da UniFECAF, a expectativa é de que a Expo Carreira receba cerca de dois mil estudantes. “A Expo Carreira é nosso principal evento para a empregabilidade, com mais de cinco mil vagas e a participação de mais de 20 empresas. O evento estará aberto à comunidade e será realizado presencialmente, com transmissão ao vivo”, afirma Jaqueline.

A Expo Carreira busca oferecer aos estudantes a oportunidade de conhecer caminhos para o desenvolvimento profissional e adquirir conhecimentos relevantes para suas trajetórias. O evento cria um espaço de troca de experiências e construção de redes de contato, essenciais para quem busca inserção no mercado de trabalho.

Website: https://www.unifecaf.com.br/