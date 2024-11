Elevar Energia reforça princípios de ética e transparência

A Elevar Energia formalizou seu Código de Ética e Conduta, estabelecendo diretrizes que orientam a conduta de colaboradores, parceiros e fornecedores. O documento define práticas e normas que visam assegurar a transparência e a responsabilidade nas operações, em conformidade com os padrões éticos e regulatórios do setor de energia.

O Código de Ética e Conduta direciona as atividades da Elevar Energia para um ambiente corporativo fundamentado em integridade e respeito. As diretrizes estipuladas abrangem todas as interações profissionais, com o objetivo de orientar as relações da empresa com seus diversos públicos. Como parte desse compromisso, foi implementado um canal de denúncias independente, por meio do qual colaboradores e parceiros podem reportar situações que violem os princípios do código, garantindo confidencialidade e tratamento adequado das ocorrências.



"Este código não é apenas um documento formal, mas atua como uma bússola que orienta cada decisão e interação, reforçando a responsabilidade da empresa com colaboradores, parceiros e o setor de energia. Com essa iniciativa, buscamos construir um ambiente organizacional pautado pela integridade e pelo respeito, onde todos se sintam parte de um propósito comum e de uma cultura que valoriza a ética como princípio fundamental", afirma Ricardo Harika, diretor-executivo da Elevar Energia.

Para apoiar a implementação do Código de Ética e Conduta, a Elevar Energia está conduzindo uma campanha de conscientização direcionada a colaboradores e parceiros. A iniciativa inclui reuniões e discussões periódicas, além de postagens e comunicados que explicam os principais valores do código e reforçam a importância de práticas responsáveis. "Com essa comunicação, buscamos esclarecer e orientar todos os envolvidos sobre a aplicação dos valores éticos nas atividades cotidianas, promovendo uma cultura organizacional baseada na transparência e na integridade".

"A adoção do Código de Ética e Conduta busca refletir o compromisso da Elevar Energia com a responsabilidade e a integridade em todas as suas áreas de atuação. A empresa visa também consolidar práticas que garantam uma gestão ética e alinhada aos interesses dos clientes, da comunidade e do setor de energia", conclui.



Para acessar o Código de Ética e Conduta, basta clicar aqui.

Website: http://www.elevarenergia.com.br