Especialista alerta sobre problemas no sistema de direção dos veículos

Algumas situações podem apontar problemas no terminal de direção, como vibração, ruídos na região das rodas e folga na direção, ocasionados por desgaste prematuro do pino esférico do terminal. Em qualquer sinal de anormalidade, a recomendação é levar o veículo a um mecânico de confiança já que alguns sinais podem ser semelhantes aos de falhas no terminal axial ou até mesmo na caixa de direção e podem ser confundidos, prejudicando o diagnóstico correto. “É importante que o reparador faça uma inspeção preventiva para evitar transtornos, pois quando o terminal de direção está comprometido dificulta o controle do veículo. Caso a peça quebre, o motorista pode até perder a direção”, comenta Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica e Garantia da Nakata.

Itens que devem ser checados

Segundo Leite, outros componentes essenciais devem ser observados no momento de revisar o terminal de direção, pois eles são fundamentais para garantir o correto funcionamento do conjunto. Entre os itens importantes e que merecem atenção, estão o terminal axial, o estado do alojamento do terminal na manga de eixo e a caixa de direção.

A inspeção visual é outra medida que ajuda a verificar o estado das peças, que devem estar livres de trincas, oxidação, deformações ou folgas e as coifas de proteção precisam estar preservadas, sem furos ou trincas.

Balanceamento e alinhamento são essenciais na manutenção

Leite orienta fazer o alinhamento e balanceamento do veículo sempre que houver qualquer manutenção.

Função do terminal de direção

O coordenador explica que o terminal de direção tem a importante função de transmitir o movimento do volante para as rodas e ligá-las à articulação axial, facilitando os movimentos de giro e angulares. “Qualquer problema na peça prejudica a segurança do veículo porque está diretamente ligada à dirigibilidade do veículo”, complementa.

Características do sistema de direção

A direção, um dos principais sistemas de segurança do veículo, é composto por diversas peças, entre elas, terminal axial, barra de direção, coluna, caixa de direção, volante e terminal de direção que é produzido com aço e contém um pino esférico engraxado e uma coifa para proteção de resíduos

Website: http://www.nakata.com.br