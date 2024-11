Estação Net Botafogo exibe o filme “Gennaro” na Mostra Terrível 3

Nesta quarta-feira, 6/11, às 21h, o Estação Net Botafogo recebe uma programação diferente para encerrar a Mostra Terrível 3. Com exibição da sessão "Jovens Curtas Terríveis", o espaço abre suas portas para 9 curtas-metragens de jovens cineastas com destaque para o filme "Gennaro", produção da jovem cineasta carioca Luiza Lima Furtado (Musgo Filmes).

Gennaro conta a história de Rafael (Pedro Costa), um aspirante a pintor, recém-chegado ao ateliê de Heitor (Miguel Furtado), um ancião com longa experiência no ofício, mas sua chegada parece despertar uma série de consternações que fogem ao seu papel de discípulo descortinando uma trama misteriosa que envolve Helena (esposa de Heitor, interpretada por Karen Tyler) e Laura (filha de Heitor, interpretada por Ana Mclean).

A presença de filmes como "Gennaro", de Luiza Lima Furtado, exemplifica o afresco que essas produções podem trazer, conquistando o público e agregando valor à cultura cinematográfica. "Iniciativas como estas impulsionam a produção de conteúdos originais e diversificados, ampliando as possibilidades de narrativas e estilos dentro do cinema nacional. Além disso, elas fortalecem o mercado ao abrir portas para novas produções como a nossa", destaca Luiza que dedicou o filme a seu pai, Miguel Furtado que protagoniza Heitor no curta. O ator e também escritor Miguel Furtado faleceu durante a finalização do filme e antes, porém, de ser exibido.

A 3ª edição da Mostra Terrível, que ocupa o Estação Net (Botafogo e Gávea), exibirá até o dia 6 de novembro mais de 30 clássicos de terror incluindo filmes como “O gabinete do Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920), “A noiva cadáver” (Tim Burton e Mike Johnson, 2005), passando por “Psicose” (Alfred Hitchcock, 1960), “À meia- noite levarei tua alma" (Zé do Caixão) entre outros clássicos em clima de Halloween.

Sobre a diretora - Luiza Lima Furtado, nascida em 2000 e formada pela PUC-Rio, vem desenvolvendo produções audiovisuais, curtas-metragens e outros projetos criativos que buscam pesquisas novas linguagens cinematográficas no Brasil. Também atua na produção de conteúdo e textos críticos de cinema para a revista digital Biombo e na criação de mídia para o Tijuca Tênis Clube. Atua também na Musgo Filmes, produtora que fundou ao lado das cineastas Bruna Britto, Antonia Quintiliano e Gabriela Pingarilho. Em breve, a produtora lançará uma outra obra audiovisual em fase de produção final: o curta "Milágrimas".

Ficha Técnica

Elenco: Miguel Furtado, Pedro Costa, Karen Tyler, Ana Mclean

Direção e Roteiro: Luiza Furtado

Assistentes de Direção: Gabriela Santiago e Alberto Mauad

Diretora de Produção: Bruna Britto

Designer: Julia Lima Furtado

Coordenador de Produção: Pedro Polita

Produção Executiva: Carol Abreu

Diretor de Arte: Antônia Quintiliano

Assistentes de Arte: Francisco Teicher r Lyelle Pereira

Direção de Fotografia: Pedro Tressi

Montagem: Laura Gonzaga, Luiza Furtado

Correção de cor: Luiza Furtado

Som direto: Maria Silveira, Tiago Ribeiro

Mixagem de som: Luiza Furtado

Assistência de Fotografia: Gab Bagrichevsky e João Gabriel Almeida

Preparação de Elenco: João Liu Villarosa

Maquiagem: Lívia Mello

Figurino: Marcia Pitanga

Gaffer: José ‘Baianinho’

Plateau: Lucas Munt, Pedro Polita

Continuidade: Carol Abreu

Serviço:

Filme Gennaro (26’ 35”) na Sessão Curtas Jovens Terríveis

Local: Estação Net Botafogo

Endereço: Rua Voluntários da Pátria 88, Botafogo.

Preço do ingresso a preços populares: R$ 18,24

Data: Quarta-feira (6 de novembro), às 21h.

Ingressos disponíveis na bilheteria ou no link https://www.ingresso.com/filme/sessao-curtas-jovens-terriveis.

Website: https://www.ingresso.com/filme/sessao-curtas-jovens-terriveis