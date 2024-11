A ITRS, líder no fornecimento de soluções de monitoramento e observabilidade de TI em tempo real, anuncia hoje a nomeação de Ryan Terpstra como CEO. Terpstra vai substituir Guy Warren, que decidiu deixar seu cargo executivo para passar mais tempo com sua família, após liderar com êxito a empresa durante uma década.

Terpstra traz mais de duas décadas de experiência em cargos de nível executivo sênior na liderança e expansão de empresas de tecnologia, abrangendo startups apoiadas por capital de risco, empresas de médio porte apoiadas por capital privado e corporações públicas globais. Mais recentemente, foi diretor de produto na ION Analytics, uma divisão do ION Group formada por meio da integração da Dealogic, Acuris, Backstop Solutions Group e Selerity.

Terpstra ingressou no ION Group após a aquisição da Selerity, onde foi fundador e CEO por mais de 10 anos. Durante seu tempo na Selerity e no ION Group, Terpstra se tornou especialista em construção e comercialização de produtos de ponta habilitados para IA, tornando-o idealmente posicionado para crescer e inovar o conjunto existente de recursos de AIOps da ITRS.

Com Terpstra no comando, a ITRS está preparada para continuar a fortalecer sua oferta para clientes novos e existentes por meio de mais inovação de produtos e fusões e aquisições direcionadas. Terpstra conta com o apoio dos acionistas da ITRS, juntamente com a Montagu e a TA Associates, que permanecem comprometidas em apoiar o crescimento da empresa durante os próximos anos.

Ao comentar sobre sua nomeação, Terpstra disse: “Estou muito feliz por ingressar em uma empresa de alto nível como a ITRS. Nossos clientes são sofisticados e exigentes, e operam algumas das infraestruturas de TI mais essenciais que sustentam a economia global. Contar com a confiança de milhares de clientes no mundo inteiro em inúmeras setores significa que temos um papel vital em garantir que esta economia esteja sempre em movimento”.

“O apoio de alguns dos principais investidores em crescimento do mundo, aliado aos profissionais extremamente talentosos da ITRS, nos coloca em uma ótima posição para continuar a cumprir nossa missão.”

Desde o seu ingresso na ITRS como CEO em 2014, Guy Warren transformou o negócio em uma plataforma com receita de US$ 100 milhões e expandiu a presença global da empresa. Ele permanece como um acionista individual significativo e continuará a apoiar a empresa em caráter consultivo.

Ao refletir sobre o seu tempo na ITRS, Warren disse: “Gostei muito de transformar a ITRS na empresa que é hoje. Meus agradecimentos são direcionados a todos os meus colegas, aos investidores que nos apoiaram e aos clientes que nos demonstraram forte lealdade. Sei que a ITRS está em boas mãos agora que Ryan assume o comando”.

Terpstra acrescentou: “Quero agradecer ao Guy por sua liderança e dedicação em transformar a ITRS na empresa de sucesso que ela se tornou. Sinto-me honrado por ter a oportunidade de continuar seu legado e em liderar a ITRS em seu próximo capítulo emocionante de crescimento”.

Sobre a ITRS

A ITRS fornece observabilidade de TI com um propósito. Oferecemos soluções de monitoramento e observabilidade baseadas em inteligência artificial para aplicativos de TI de missão crítica, infraestrutura e serviços da web em setores em que cada segundo perdido afeta o desempenho dos negócios. Como o provedor líder de informações acionáveis em tempo real, podemos tomar decisões relevantes com base na análise de grandes volumes de dados de diferentes tecnologias - desde localànuvem e tudo o mais. Promovemos a resiliência, o desempenho e a agilidade dos negócios para os setores mais exigentes, garantindo que os clientes possam executar operações contínuas e sempre ativas e impulsionar a transformação dos negócios.

