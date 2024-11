A CRH (NYSE: CRH), o fornecedor líder de soluções de materiais de construção, desenvolveu um novo parque eólico para fornecer eletricidade renovável para a sua fábrica de cimento Medgidia na Romênia. O parque eólico é o primeiro do seu tipo construído no país para alimentar exclusivamente uma fábrica de cimento. A instalação deve atender a uma proporção significativa dos requisitos anuais de energia da Fábrica de Medgidia para reduzir a pegada de carbono dos produtos que produz e, ao mesmo tempo, contribuir para a transição de energia limpa da România.

Eunice Heath, diretora de sustentabilidade da CRH, disse: “Este é um projeto significativo de energia limpa para a CRH e uma das várias maneiras pelas quais ajudamos a criar um ambiente construído mais sustentável e resiliente. Construir um parque eólico para alimentar uma de nossas fábricas de cimento demonstra o nosso compromisso com a descarbonização e o fornecimento de soluções de materiais de construção com menor teor de carbono para nossos clientes para atender às necessidades de mudança da construção”.

A CRH investe ativamente em energia limpa para ajudar a fornecer produtos e soluções com baixo teor de carbono para seus clientes. Ao aumentar o seu uso de fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar, em suas operações e gerar eletricidade renovável no local, a CRH dá um passo importante para atingir sua meta líder do setor de reduzir as emissões absolutas de carbono em 30% até 2030.

O projeto teve início em agosto de 2023 e o parque eólico está agora totalmente operacional. Composto de cinco turbinas, ele tem uma capacidade total instalada de aproximadamente 30 MW e uma produção líquida anual estimada de 80 GWh. O projeto ajudará a reduzir as emissões nacionais de CO2 2 relacionadasàenergia da Romênia.

Sobre a CRH

A CRH (LSE: CRH, ISE: CRG, NYSE: CRH) é a fornecedora líder de soluções em materiais de construção que constroem, conectam e melhoram nosso mundo. Empregando aproximadamente 78.500 pessoas em 3.390 locais operacionais em 28 países, a CRH tem posições de liderança de mercado na América do Norte e Europa. Como parceira essencial para projetos de transporte e infraestrutura de serviços públicos críticos, construção não residencial complexa e soluções de vida ao ar livre, a oferta exclusiva de materiais, produtos e serviços de valor agregado da CRH ajuda a proporcionar um ambiente construído mais resiliente e sustentável. A empresa está classificada entre os líderes do setor pelas agências de classificação Ambiental, Social e de Governança (ESG). Uma empresa da Fortune 500, a CRH está listada nos índices NYSE e LSE. Para mais informações, acesse: www.crh.com.

