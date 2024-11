1A Rampur Distillery celebra o Diwali 2024 com uma exibição impressionante na Times Square, em Nova York.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241030679893/pt/

This #Diwali, we lit up Times Square with Rampur Indian Single Malt Asava - Best World Whisky! (Photo: Business Wire)

"Feliz Diwali de todos nós da Rampur Distillery! Este festival simboliza luz, união e novos começos. Enquanto celebramos, temos orgulho de apresentar nosso premiado Rampur Indian Single Malt Whisky e apresentar nossa série de coleções Jugalbandi, com as expressões Jugalbandi n.º 5 e n.º 6, com lançamento previsto para os Estados Unidos em 2025. A Times Square reflete nossa rica herança e compromisso em expandir nossa presença global. Juntos, vamos abraçar o espírito de Diwali e esperar um ano próspero pela frente!", disse Sanjeev Banga, presidente de negócios internacionais da Radico Khaitan.

Em 2016, a Rampur Distillery fez uma entrada significativa no mercado global de uísque com o lançamento de seu principal uísque Rampur Select Indian Single Malt, rapidamente atraindo atenção por seu rico perfil de sabor e artesanato excepcional.

À medida que o Diwali 2024 se aproxima, a destilaria celebra com orgulho seu premiado Rampur Asava, homenageado como o Melhor Uísque do Mundo em 2023 pelo John Barleycorn Awards. Este prêmio é uma prova do comprometimento da Rampur com a inovação e excelência na fabricação de uísque.

A Rampur Distillery também expandiu seu portfólio de luxo, oferecendo uma gama de expressões premium elaboradas com atenção meticulosa aos detalhes. Cada expressão apresenta perfis de sabor únicos que refletem a arte da fabricação de uísque indiano. Com a mais recente adição, Rampur Barrel Blush, a destilaria continua misturando técnicas tradicionais com influências modernas, atraindo entusiastas e conhecedores de uísque em todo o mundo.

Kunal Madan, vice-presidente de negócios internacionais da Radico Khaitan, compartilha: “Feliz Diwali! Estamos felizes em celebrar esta temporada festiva com todos. Junto com nossos produtos premiados, estamos animados em compartilhar a notícia de que lançamos recentemente o Rampur Barrel Blush, nossa nova expressão que incorpora o espírito de Diwali por meio de sua celebração de novos começos e rica herança. Assim como Diwali significa renovação e alegria, este uísque convida você a compartilhar momentos especiais com entes queridos. Seus sabores intrincados complementam o calor da estação, tornando-o uma escolha adorável para brindaràprosperidade e às memórias queridas. Um brindeàfamília, às festividades eàalegria da união!”

As ofertas de uísque Rampur incluem:

Rampur Select

Rampur Double Cask

Rampur Asava

Rampur Barrel Blush

Rampur Jugalbandi Series

Sangam World Malt

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241030679893/pt/

exports@radico.co.in