Oiwhite investe em inovação para o mercado de higiene bucal

O mercado de higiene bucal no Brasil tem experimentado um crescimento sólido nos últimos anos e de acordo com dados do Statista, a receita do mercado de higiene bucal deverá crescer cerca de 11.99% ao ano até 2029, atingindo US$1.18 bilhão em tamanho de mercado. Dentro desse contexto, a oiwhite busca trazer inovação e lança fitas de clareamento dental saborizada, sem peróxido, vegana, livre de resíduo e sem testes em animais.

Fundada pelos empreendedores suíços David W. e Luca E. a oiwhite é uma empresa nacional que surgiu em 2023 a partir da visão dos fundadores de que havia uma lacuna no mercado brasileiro: soluções eficazes de clareamento dental em sua maioria eram limitadas ao ambiente clínico, onde os procedimentos tendem a ser caros e inacessíveis para grande parte da população. Após entrevistas com mais de 300 dentistas e consumidores, David e Luca identificaram essa oportunidade e desenvolveram a fórmula das fitas de clareamento dental em conjunto com dentistas para que as pessoas possam clarear os dentes com segurança no conforto de suas casas.

As fitas de clareamento dental oiwhite foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e buscam oferecer resultados em sete dias. Este produto marca a entrada da oiwhite no mercado de higiene bucal, com planos de expandir seu portfólio com outras soluções nos próximos meses.

O mercado de higiene bucal no Brasil apresenta uma projeção de crescimento significativa, com um aumento da conscientização da população sobre saúde bucal e a busca por melhorias dentárias e uma estética aprimorada. Apesar de desafios, como a posição 124 entre 190 países em termos de facilidade para fazer negócios, o Brasil se destaca como um mercado promissor para inovações. A busca por produtos que combinam autocuidado estético e sustentabilidade tem se intensificado, especialmente entre os millennials e a Geração Z, que priorizam marcas comprometidas com práticas sociais e ambientais responsáveis.

Os fundadores da oiwhite identificaram uma oportunidade ao perceber a demanda por produtos de clareamento dental acessíveis fora do ambiente clínico. Eles enfatizam a importância de criar soluções que possam ser usadas em casa, visando não apenas a eficácia, mas também uma experiência de uso agradável.

Website: https://oiwhite.com.br/