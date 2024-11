GMAD capacita marceneiros com curso de gestão gratuito

O Empreenda Marcenaria é um projeto de capacitação promovido pela GMAD, com o intuito de transformar donos e donas de marcenarias em empresários capacitados para enfrentar os desafios do mercado. Oferecido gratuitamente, o curso tem duração de seis meses, com aulas semanais ao vivo, e conta com a liderança de Letícia Saba, do canal StopaLab, e Paula Dutra. A iniciativa é uma espécie de co-criação entre essas profissionais experientes e já reconhecidas pelos profissionais da marcenaria, GMAD, e pelas principais marcas do setor moveleiro no Brasil.

Com o objetivo de selecionar 2000 clientes para essa profissionalização, as 94 lojas da GMAD participaram ativamente no processo de identificação dos clientes no perfil e com disponibilidade para se dedicar. São 25 módulos de conteúdos focados em gestão, que trabalha desde a formação de preço, custos, produtividade, marketing, projeto, oportunizando assim o aumento das vendas e do lucro. Isso permite uma mudança rápida no patamar de negócio. Num primeiro ano, por exemplo, Gabriel Firmino, aluno da 1a edição, comentou ter aumentado seu faturamento 178% nos seis meses seguintes ao curso.

Ana Cristina, vendedora da GMAD Placas Uberaba, compartilhou sua experiência ao apresentar o curso aos seus clientes: “Desde que soube da proposta, percebi que era uma grande oportunidade para aqueles que buscam melhorar a gestão de suas marcenarias. Liguei para cada um, explicando como funcionaria e ressaltando a importância da participação. Fiquei feliz em ver que todos acolheram a iniciativa com entusiasmo e já realizaram o cadastro. Estou ansiosa para acompanhar o desenvolvimento de cada um.”

Entre os clientes convidados, Cláudia, da W&C Planejados, comentou sobre a oportunidade: “Adorei quando a Ana me convidou para a inscrição. Li atentamente as demandas e achei muito interessante. Já atuando como gestora na área, acredito que qualquer nova informação será bem-vinda. Estou ansiosa por ser uma das escolhidas para o curso.”

A Marcenaria Rio Pardo também se manifestou sobre o projeto: “Agradecemos à GMAD pela iniciativa de criar um curso para apoiar todos os marceneiros. Essa atitude demonstra um compromisso com a nossa profissão e com a troca de conhecimento. Estamos animados para aprender e evoluir junto com essa comunidade.”

O Empreenda Marcenaria reforça o compromisso da GMAD com a evolução do setor, oferecendo oportunidade de capacitação e fortalecimento dos profissionais que atuam na marcenaria.

Website: https://empreendamarcenaria.com.br/