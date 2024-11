Pesquisador encontra fim sustentável para resíduos de obras

O setor da construção civil tem um impacto significativo no meio ambiente, gerando mais de 50% dos resíduos sólidos urbanos nas grandes cidades, de acordo com dados de agências ambientais e estudos setoriais.

De acordo com a mesma pesquisa, estima-se que, no Brasil, 520 kg de entulho sejam produzidos para cada metro quadrado de construção, um volume que tem pressionado os aterros sanitários e aumentado os custos de destinação de resíduos. Visando soluções sustentáveis para este problema crescente, o engenheiro e empresário Eliomar Gotardi Pessoa, Mestre em Engenharia em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Engenharia Geotécnica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desenvolveu uma técnica de engenharia reversa para transformar entulhos de obras em pavimentos permeáveis de alta performance, uma tecnologia que pode transformar a indústria da construção.

Gotardi, que também é pesquisador e empresário, CEO da Gotardi Engenharia Ltda., afirma que a reutilização desses entulhos, em vez de descartá-los, não só reduz a demanda por novas matérias-primas, mas também promove a economia circular e reduz significativamente a pegada de carbono da construção. “A tecnologia que desenvolvemos permite que o pavimento drenante absorva e filtre a água da chuva, reduzindo enchentes nas cidades e o efeito de ‘ilha de calor’ causado por pavimentações convencionais. Isso melhora o conforto térmico urbano e evita o acúmulo de águas pluviais em vias públicas”, explica Eliomar Gotardi Pessoa.

Outras possibilidades também estão em estudo. Além de mitigar enchentes e aumentar a permeabilidade do solo, Gotardi tem realizado pesquisas para a incorporação de rejeitos de granito, outra fonte de resíduos, nos pavimentos permeáveis, o que pode representar uma economia de até 30% nos custos das obras. Segundo o engenheiro, essa combinação representa uma alternativa econômica e ambientalmente adequada para os municípios que enfrentam problemas com resíduos e custos crescentes na infraestrutura urbana.

"Vários recursos naturais poderiam ser poupados se os municípios adotassem essa prática em suas obras públicas e em projetos privados. Não é apenas uma questão de sustentabilidade, mas de viabilidade econômica para o setor e para as cidades", acrescenta o CEO da Gotardi Engenharia.

Com esta abordagem, a Gotardi Engenharia Ltda. tem por objetivo se destacar como uma empresa de referência construção sustentável, oferecendo uma solução que alia eficiência, economia e responsabilidade ambiental.

Eliomar Gotardi Pessoa e sua equipe demonstram que a reciclagem de entulhos pode ter efeitos concretos para as cidades. Por meio dessas iniciativas, Gotardi busca contribuir para o desenvolvimento de uma infraestrutura urbana mais resiliente, apontando possibilidades para que o setor da construção civil participe da preservação ambiental e da preparação das cidades para os desafios climáticos.