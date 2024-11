Knewin lança pesquisa sobre gestão de reputação empresarial

A Knewin — um ecossistema de gestão de reputação corporativa — está promovendo a pesquisa "Panorama da Gestão de Reputação Empresarial no Brasil em 2024". Este estudo visa mapear o cenário da gestão de reputação de marcas no país, com foco em como as empresas estão investindo para proteger e fortalecer sua imagem diante dos stakeholders. A pesquisa visa explorar os principais desafios, tendências e estratégias adotadas pelas marcas para gerir sua reputação.

O material está estruturado com base em pilares reputacionais — conceitos que moldam como uma marca é percebida pelo público — e irá trazer dados valiosos sobre quais desses pilares são mais trabalhados pelas empresas. Os resultados esperados incluem uma análise aprofundada de como as marcas estão medindo o sucesso de suas iniciativas de reputação, além de oferecer uma visão detalhada sobre os principais desafios enfrentados por profissionais da área.

Os respondentes da pesquisa terão a oportunidade de concorrer a prêmios exclusivos, incluindo livros e uma palestra com a curadora da pesquisa, Tatiana Maia Lins. Além disso, também terão acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp com o especialista em reputação Daniel Bruin, onde poderão esclarecer dúvidas e discutir melhores práticas para a gestão de reputação.

Tatiana Maia Lins, consultora e especialista em reputação corporativa, foi responsável pela curadoria da pesquisa junto a Knewin. Autora do livro Reputação e Valor Compartilhado, Tatiana traz sua vasta experiência na área para embasar a pesquisa com os desafios atuais e as melhores práticas de gestão de reputação no Brasil. Daniel Bruin, autor do livro Reputação Empresarial, também participará ativamente da iniciativa, contribuindo com sua expertise para enriquecer a experiência dos participantes.

A gestão de reputação empresarial é um tema cada vez mais relevante no contexto corporativo, especialmente em tempos de intensa visibilidade e interação nas plataformas digitais. Dados concretos sobre as estratégias adotadas e os desafios enfrentados por marcas no Brasil são essenciais para auxiliar empresas e profissionais a tomarem decisões mais embasadas e eficazes.

Com a pesquisa, a Knewin espera fornecer informações que auxiliem as marcas a desenvolverem e ajustarem suas abordagens, garantindo uma imagem positiva e alinhada com os valores dos seus públicos de interesse.

A pesquisa será realizada online, permitindo que profissionais de todo o Brasil contribuam com suas experiências e percepções sobre a gestão de reputação. Os interessados em participar podem acessar o link https://www.knewin.com/panorama-gestao-de-reputacao-no-brasil-2024/ e responder o questionário. A participação é gratuita e os resultados serão divulgados na última semana de novembro.

