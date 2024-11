Softex orienta sobre a criação de startups na Expo Amazônia

A Softex Amazônia, coordenadora do Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador (PPEI) em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), marcará presença na Expo Amazônia Bio & TIC. O encontro ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de novembro, no Studio 5 Shopping e Convenções, em Manaus.

Desde sua primeira edição em 2022, a Expo Amazônia Bio & TIC tem como missão fortalecer os pólos de Bioeconomia e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como vetores econômicos sustentáveis para a região, promovendo o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia enquanto preserva sua biodiversidade.

A programação do evento será dividida em três trilhas: Empreendedorismo, Bioeconomia & Biotecnologia e Tecnologia da Informação e Comunicação. No dia 5 de novembro, das 17h20 às 18h00, Emanuela Dias, coordenadora da Softex Amazônia, participará como palestrante na trilha de Empreendedorismo – Criando uma Startup, apresentando a palestra “Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador” como uma linha de fomento às startups.

“A Expo Amazônia representa uma oportunidade para explorar o imenso potencial da Região Norte como um berço de negócios inovadores. Este evento não só facilita a troca de experiências e networking, mas também é um passo significativo para o desenvolvimento econômico da Amazônia. Com a meta de transformar a Amazônia Ocidental e o Amapá em um hub de empreendedorismo e inovação, buscamos criar oportunidades sustentáveis que valorizem as vocações e talentos locais. Ao impulsionar a inovação e o desenvolvimento econômico e social, estamos comprometidos em gerar um impacto positivo de longo prazo”, avalia Emanuela Dias.

Nos últimos cinco anos, o PPEI da Softex mobilizou 21 empresas beneficiadas pela Lei 8.387/1991, que investiram mais de R$ 70 milhões em iniciativas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Foram realizados 44 projetos em 4 regiões, atendendo 258 startups da região, envolvendo 70 atores do ecossistema de inovação e impactando mais de 7,7 milhões de pessoas.

As inscrições para a palestra são gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente no endereço https://bit.ly/3C41Trh





Website: https://softex.br/