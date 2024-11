Empresas ofertam premiação diferenciada no final de ano

À medida que se aproxima o final de mais um ano, muitas empresas iniciam o planejamento de confraternizações e premiações para os colaboradores. Historicamente, essas recompensas incluem panetones, cestas de Natal ou vouchers para compras. No entanto, o ambiente corporativo tem se transformado nos últimos anos, criando espaço para soluções inovadoras, até mesmo no sistema de benefícios diferenciados. Analisando este cenário, o Férias & Co. está oferecendo às empresas a possibilidade de darem aos seus colaboradores viagens, que funcionam como condições de terem experiências significativas que vão além dos tradicionais bônus em produtos. Com a premiação, as companhias podem dar uma recompensa diferenciada por meio de créditos de viagem, permitindo que os colaboradores escolham como, quando e com quem querem viajar.

Bruno Carone, CEO do Férias & Co., destaca a importância que este tipo de premiação tem no reconhecimento dos colaboradores. "Estabelecer uma premiação notável para esses profissionais é fundamental. Esses colaboradores geralmente superam metas, resolvem problemas complexos, completam projetos importantes, conquistam novos clientes e mantêm um vínculo sólido com a empresa”, diz o empresário.

De acordo com o executivo, uma das principais vantagens do Férias & Co. é a facilidade de uso para os gestores de RH. Por meio de uma plataforma simples e intuitiva, as empresas podem determinar os valores e as formas de premiação. “O funcionamento é direto: a empresa acessa a plataforma, seleciona o colaborador, define o valor do crédito, personaliza uma mensagem opcional e confirma o envio. Os valores são flexíveis e podem ser adaptados para cada colaborador ou equipe, sem a incidência de impostos, o que é comum em bônus ou participações nos resultados”, explica Carone.

Na visão do empresário, oferecer créditos de viagem como recompensa proporciona uma experiência memorável e liberdade ao colaborador, o que auxilia não apenas na atração e retenção de talentos, mas também representa uma ação simples, sem riscos financeiros, com um excelente custo-benefício para a empresa. “Dentre os nossos clientes, o feedback que temos é que ter uma viagem como premiação é uma forma de redefinir o conceito de valorização no ambiente corporativo, transformando a premiação em uma oportunidade de experiências inesquecíveis. “Às vezes, o colaborador recebe um vale, mas acaba utilizando para pagar uma conta. Com os créditos de viagem, ele decide onde e com quem irá, tornando a experiência muito mais significativa e repleta de boas lembranças”, finaliza o executivo.

Sobre o Férias & Co.

O Férias & Co. é um benefício de viagens que oferece a liberdade de escolha para os colaboradores das empresas que se preocupam e investem na saúde mental e qualidade de vida do time, pois incentiva os momentos de descanso e lazer, proporcionando maior bem-estar.

Visando impactar a produtividade e contribuir com o engajamento, a solução oferece um portal exclusivo e customizado, onde os colaboradores podem escolher quando, onde e com quem ir viajar, já que encontram milhares de opções de hospedagens e passagens aéreas para conhecer diversos lugares espalhados pelo Brasil e pelo mundo.

Além do benefício de viagens, o Férias & Co. proporciona às empresas a escolha de premiarem os colaboradores com créditos de viagens, seja como uma forma de incentivo, reconhecimento ou até mesmo para comemorar datas especiais. Neste caso, a empresa define o valor da premiação, que pode cobrir total ou parcialmente os custos da viagem do colaborador.

