Kenvue Inc. (NYSE: KVUE ) (“Kenvue”), a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em termos de receita, anunciou hoje que sua marca Neutrogena® está levando a beleza dermatológica para o próximo nível ao estabelecer parcerias de vários anos com o Dr. Dhaval Bhanusali, renomado inovador em cuidados com a pele, e o Dr. Muneeb Shah, o dermatologista mais seguido em todo o mundo2 .

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241031519776/pt/

(Photo: Business Wire)

Esta cooperação reforça o compromisso da Neutrogena® para fundir beleza e ciência, a fim de fornecer eficácia clínica avançada e experiências extraordinárias com produtos. Também se baseia em parcerias existentes com uma rede diversificada de dermatologistas internacionais que estão ativamente envolvidos em desenvolver produtos, estudos clínicos e iniciativas educacionais. Olhando para o futuro, a Neutrogena® visa promover a ciência da dermatologia para melhor abordar lacunas na categoria e ajudar a moldar o futuro dos cuidados com a pele, ao aumentar a cooperação com a comunidade dermatologista.

"Estamos na expectativa de intensificar nossa liderança em beleza dermatológica e aprofundar nossas conexões com a comunidade de profissionais de saúde, varejistas e consumidores", disse Chris Riat, Líder Global da Marca Neutrogena®. "Estamos empolgados por trabalhar em estreita cooperação com especialistas líderes como o Dr. Bhanusali e o Dr. Shah, que compartilham nossa paixão por avançar a ciência dermatológica e obsessão com a formulação e experiência de produtos."

O Dr. Bhanusali é uma figura fundamental no setor mundial de cuidados com a pele e um renomado formulador de produtos para a pele.

O Dr. Shah é amplamente reconhecido por seus conhecimentos sobre o comportamento do consumidor e usar com sucesso as mídias sociais para tornar a dermatologia acessível.

Juntos, estão elevando o perfil da dermatologia e reformulando sua importância na saúde e beleza da pele.

Como Parceiros Globais de Inovação, eles irão trabalhar com a Neutrogena® em três áreas:

Aceleração da inovação: fazendo parcerias com as equipes de P&D da empresa para promover a ciência clínica e melhorar a experiência do produto

fazendo parcerias com as equipes de P&D da empresa para promover a ciência clínica e melhorar a experiência do produto Compromisso com o consumidor: formando uma comunidade proativa e engajada de consumidores e influenciadores

formando uma comunidade proativa e engajada de consumidores e influenciadores Cooperação com dermatologistas: explorando novas formas de parceria com a comunidade dermatologista

"Desde o início até o momento em que os consumidores usam os produtos pela primeira vez, tenho orgulho de ajudar a Neutrogena a projetar o futuro da beleza", disse o Dr. Bhanusali. "Esta parceria representa uma verdadeira mudança nos cuidados com a pele, onde as marcas realmente se apoiam na ciência e fazem parcerias com dermatologistas para cuidar melhor de seus pacientes e consumidores em todos os lugares."

"A inovação liderada por dermatologistas é fundamental para a identidade da Neutrogena, e sinto orgulho de colaborar com a marca ao desenvolver soluções de última geração para nossos pacientes", compartilhou o Dr. Shah. "Mediante a parceria, esperamos reforçar o compromisso inabalável da Neutrogena com dermatologistas e pacientes, moldando o futuro da beleza respaldada pela ciência."

Sobre a Kenvue

A Kenvue é a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em termos de receita. Com mais de um século de experiência, nossas marcas icônicas, incluindo as marcas Aveeno®, BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, estão apoiadas pela ciência e recomendados por profissionais de saúde em todo o mundo. Na Kenvue, acreditamos no poder extraordinário do cuidado diário e nossas equipes trabalham todos os dias para colocar este poder nas mãos dos consumidores e conquistar um lugar em seus corações e lares. Saiba mais em www.kenvue.com.

Sobre a Neutrogena®

Durante mais de 90 anos, a Neutrogena® simplificou a ciência sofisticada, ao desenvolver soluções para cuidados diários com a pele que equilibram eficácia clínica com estética elegante. Da inovação com suporte da ciênciaàeducação acessível, somos movidos pela missão de democratizar a saúde da pele. Nossos produtos satisfazem as necessidades da pele em todas as idades, tipos e tons de pele. A Neutrogena® é uma marca da Kenvue Brands LLC, uma subsidiária da Kenvue Inc.

1 Com base nos dados de vendas da Nielsen para as 52 semanas que finalizaram em 07/09/2024 2 Com base no alcance combinado do Dr. Shah no Instagram e no TikTok

Advertências sobre declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, referente a uma cooperação de vários anos com o Dr. Muneeb Shah e o Dr. Dhaval Bhanusali para proporcionar eficácia clínica avançada e experiências extraordinárias de produtosàmarca Neutrogena®. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "estima" e outras palavras de significado semelhante. O leitor é advertido a não confiar nestas declarações prospectivas. Estas declarações estão baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se as suposições subjacentes forem imprecisas ou riscos ou incertezas conhecidos ou desconhecidos se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções da Kenvue e suas afiliadas. Riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: o potencial de que os benefícios e oportunidades esperados referentesàcooperação podem não ser realizados ou levar mais tempo para serem realizados do que o esperado; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo a incerteza do sucesso clínico e obtenção de aprovações regulatórias; concorrência, incluindo avanços tecnológicos, novos produtos e propriedade intelectual obtida por concorrentes; incerteza do sucesso comercial de novos produtos; a capacidade da Kenvue de executar com sucesso planos estratégicos; impacto de combinações e alienações de negócios; desafiosàpropriedade intelectual; e mudanças no comportamento e padrões de gastos ou dificuldades financeiras dos consumidores. Uma lista adicional e descrições destes riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas nas apresentações da KenvueàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal concluído em 31 de dezembro de 2023, e Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e outras apresentações, disponíveis em www.kenvue.com ou mediante solicitação da Kenvue. A Kenvue e suas afiliadas não assumem nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241031519776/pt/

Melissa Witt

media@kenvue.com