A Xsolla, uma empresa internacional de comércio de videogames, anuncia planos para lançar o Xsolla ZK e apresentar uma mochila digital com itens virtuais no blockchain. O Xsolla ZK atua com tecnologia ZKsync e irá impulsionar a continuidade do crescimento e da expansão de tecnologias Web3 para desenvolver ainda mais soluções no blockchain ao setor de videogames.

O Xsolla ZK irá se tornar parte do ecossistema Elastic Chain, uma constelação em expansão de cadeias interconectadas impulsionadas por ZKsync, uma tecnologia 'roll-up' de conhecimento zero da nível 2 da Ethereum. A Xsolla ZK também irá apresentar sua 'mochila digital' para desenvolvedores de jogos eletrônicos, criadores de itens e provedores de infraestrutura de jogos para armazenar e administrar itens no jogo. A Xsolla alcançou sucesso significativo no setor de jogos eletrônicos, com duas décadas de experiência, mais de 2.500 jogos monetizados com seus produtos, e mais de 1.000 desenvolvedores e editores fazendo uso de sua tecnologia para seus jogos.

Lee Jacobson, Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento de Negócios Web3 na Xsolla, expressou seu entusiasmo pelo projeto: "O Xsolla ZK alavanca a tecnologia Ethereum Layer 2 zk Rollup para criar uma mochila digital a desenvolvedores de jogos eletrônicos. Ao implementar nossa experiência na ZKsync Elastic Chain, oferecemos aos desenvolvedores de jogos uma solução escalável e pioneira alinhada aos modelos econômicos com os quais estão familiarizados. O Xsolla ZK não é apenas sobre inovação; é sobre agregar valor realàcomunidade de jogos eletrônicos."

A Xsolla irá combinar sua experiência em comércio de jogos com a tecnologia de ponta de blockchain da ZKsync. Rich Kim, Chefe de Jogos Eletrônicos da Matter Labs, disse: "Estamos animados em ver empresas como a Xsolla lançar projetos pioneiros para jogos Web3. Para que os ecossistemas de jogos eletrônicos prosperem, é crucial fechar a lacuna para usuários e criadores; os criadores precisam de infraestrutura comprovada e 'plug-and-play' para lançar recursos avançados enquanto lidam com o desempenho exigido por jogos eletrônicos de uso em massa. Além disto, os usuários precisam de recursos no jogo fáceis de usar e convenientes, bem como opções de pagamento que podem ser aproveitadas em um amplo ecossistema de jogos. A Xsolla ZK está abrindo caminho para que os jogos façam a transição e prosperem na Web3."

Para mais informações sobre o Xsolla ZK e como obter acesso antecipado, acesse xsolla.pro/zk

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos a nível mundial e em várias plataformas. Como líder inovadora em comércio de jogos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição mundial, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais geografias, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores ao redor do mundo. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, e escritórios em Montreal, Londres, Berlim, Pequim, Guangzhou, Seul, Tóquio, Kuala Lumpur, Raleigh e outras cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para informações adicionais e saber mais, acesse xsolla.com.

Sobre a Elastic Chain

O Elastic Chain é um conjunto de 'rollups' ZK em constante expansão, protegido por criptografia e criado para interoperabilidade nativa com uma experiência de usuário unificada e contínua. O Elastic Chain proporciona a funcionalidade de um ecossistema de múltiplas cadeias com a simplicidade de um único blockchain, que possibilita transações escaláveis, seguras e eficientes. Estes componentes principais garantem que este conjunto de cadeias ZK possa interagir e transacionar uns com os outros de modo eficiente, ao herdar a segurança do Ethereum e formar uma rede que pode escalar horizontalmente sem comprometer as propriedades centrais que fazem com que os blockchains sejam tão poderosos.

Para informações adicionais e saber mais, acesse matter-labs.io.

Contato de Mídia

Derrick Stembridge

Diretor Global de Relações Públicas, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com