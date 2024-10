Previdência privada é uma opção de renda na aposentadoria

Com a crescente preocupação em assegurar uma aposentadoria confortável, a previdência privada desponta como uma alternativa ao sistema público, oferecendo flexibilidade e diversas opções para complementar a renda. Esse tipo de investimento permite ao trabalhador construir uma reserva financeira ao longo da vida ativa, proporcionando uma fonte adicional de recursos na aposentadoria.

Segundo o especialista financeiro Rodrigo Salim, que vem atuando como Diretor Executivo e é graduado em Direito pela Universidade Mackenzie e MBA em Gestão Empresarial pelo INSPER/IBMEC, “a previdência privada é um recurso valioso para quem busca uma estratégia de longo prazo, garantindo maior segurança e estabilidade para o futuro”. Salim explica que existem duas modalidades principais de planos de previdência no Brasil: o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), cada um voltado a diferentes perfis de investidores e objetivos financeiros.

O PGBL é indicado para quem opta pela declaração completa do Imposto de Renda. Um dos atrativos desse plano é a possibilidade de dedução de até 12% da renda bruta anual da base de cálculo do imposto, o que reduz o montante de imposto a ser pago durante o período de contribuições. Porém, ao realizar o resgate ou ao iniciar o recebimento dos benefícios, o imposto incide sobre o total acumulado, incluindo as contribuições e os rendimentos.

Para aqueles que utilizam a declaração simplificada de Imposto de Renda ou que já atingiram o limite de 12% de dedução do PGBL, o VGBL é uma alternativa viável. Nesse modelo, o imposto é aplicado somente sobre os rendimentos acumulados, e não sobre o montante total investido, sendo ideal para quem deseja formar uma reserva financeira sem preocupações com deduções no IR durante o período de contribuições.

Além da escolha entre PGBL e VGBL, Salim orienta que o investidor selecione o regime de tributação mais adequado ao seu perfil: o progressivo ou o regressivo. No regime progressivo, as alíquotas de imposto de renda variam conforme o valor do saque ou da renda recebida, seguindo a tabela tradicional do IR, que vai de 0% para rendas menores a 27,5% para rendas mais altas. Já o regime regressivo oferece uma alíquota decrescente de imposto conforme o tempo de aplicação, iniciando em 35% para aplicações de até dois anos e podendo chegar a 10% para investimentos superiores a dez anos. Esse modelo beneficia estratégias de longo prazo, aumentando as vantagens fiscais à medida que o tempo de aplicação se prolonga.

Além de garantir uma fonte adicional de renda, a previdência privada apresenta outras vantagens. Uma delas é a flexibilidade, com diversas opções de planos e modalidades de resgate, que permitem ao investidor adaptar o plano ao seu perfil e às suas metas. Outro benefício está no planejamento sucessório: os valores acumulados podem ser transferidos aos beneficiários em caso de falecimento do titular, sem a necessidade de inventário, o que facilita a transferência de patrimônio. A previdência privada também oferece proteções adicionais, como seguros de vida e invalidez, proporcionando segurança extra ao investidor e sua família.

A disciplina financeira é outro ponto positivo do sistema, pois, ao programar as contribuições, o investidor se compromete a acumular recursos para o futuro, criando uma reserva que, ao final do período de contribuição, poderá ser convertida em rendas periódicas ou resgatada de uma vez.

Para investir em previdência privada, é recomendável que o interessado avalie alguns fatores básicos, como o objetivo financeiro — ou seja, quanto deseja acumular até a aposentadoria e qual será sua necessidade de renda mensal futura. É fundamental também escolher o plano e o regime tributário que melhor se adequem à sua situação.

Para Salim, “conhecer as opções disponíveis no Brasil é essencial para tomar decisões que garantam uma vida financeira tranquila e estável, tanto para o investidor quanto para sua família”. Dessa forma, a previdência privada se consolida como um instrumento importante no planejamento de longo prazo, complementando o sistema de aposentadoria pública e assegurando maior previsibilidade financeira.

Website: https://www.linkedin.com/in/rodrigosalim/