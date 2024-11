A Swoop In Technologies LLC, uma empresa de tecnologia de internet de última geração (www.swoopnow.com), eliminou todos os atritos e frustrações dos usuários em todos os tipos de transações para um futuro sem senhas – para sempre. Isso começou há duas décadas com a pergunta “O que é preciso para redefinir uma senha? Sua conta de e-mail. Ok, então por que usar senhas? Vamos usar apenas e-mails!”. Os engenheiros da Swoop começaram com essa ideologia simples e acabaram inventando e desenvolvendo a plataforma de PKI da Swoop, transformando algo que todo mundo já usa, o e-mail, em parte de uma rede de autenticação global sofisticada e fluida para que qualquer pessoa possa realizar transações em qualquer lugar.

Seja no Gmail, Outlook, Apple Mail, Yahoo! Mail ou em qualquer outro cliente de e-mail, as pessoas podem realizar transações autorizadas e validadas, desde a criação e o login em contas e aplicativos seguros até compras on-line e em comércios varejistas – essa experiência de usuário segura e sem atritos é obtida com a eliminação definitiva das IDs de usuário e senhas. O mais importante é que não são necessárias modificações, aplicativos ou downloads do lado do usuário. Todas as soluções patenteadas da Swoop residem no lado da plataforma e não há necessidade de novo hardware ou atualizações complexas de firmware.

Soluções protegidas por patente eliminam a concorrência

Os engenheiros da Swoop têm estado inventando e refinando seus protocolos de autenticação patenteados para criar camadas dentro das tecnologias de internet existentes e criar a plataforma de PKI da Swoop. A Swoop criou um portfólio internacional de patentes com mais de 70 patentes e 35 pedidos pendentes que abrangem todos os aplicativos de uso comercial e todos os aspectos técnicos da plataforma de PKI da Swoop, os protocolos de autenticação proprietários e a estrutura de transações seguras.

Aplicativos de e-mail e webmail com novos truques

A Swoop transforma os aplicativos de e-mail e o webmail em uma ferramenta de autenticação que agiliza as transações sem a necessidade de senhas. Tudo começa com a geração de códigos QR da Swoop e/ou links incorporados da Swoop. Por exemplo, ler um código QR da Swoop ou tocar em um link incorporado da Swoop gera e exibe automaticamente um e-mail criptografado da Swoop previamente preenchido da conta de e-mail do usuário. Tudo o que o usuário precisa fazer é clicar em enviar, o que conclui instantaneamente a transação.

Aproveitamento da segurança inerente às transmissões de e-mail atuais

A rede de autenticação global da Swoop aproveita os protocolos SMTP extremamente seguros, os padrões e a criptografia complexa incorporados em todas as transmissões de e-mail modernas sobrepondo os protocolos de autenticação próprios adicionais e uma estrutura de validação. A plataforma de PKI da Swoop converte um sistema de comunicação essencial em uma nova rede de autenticação global extremamente segura para todas as transações e autenticações na internet. Todos os setores da indústria, em geral, sabem como a senha não é segura e é vulnerável para proteger os dados. Ela é o principal ponto de ataque de todos os criminosos cibernéticos e ransomware. Por que gastar enormes quantidades de custos para gerenciar contas de senhas de usuários quando elas não protegem mais? Já passou da hora de criar uma nova estrutura de autenticação global sem senhas.

Experimente a Swoop por sua conta

A Plataforma de PKI da Swoop, sem senhas, é implementada em uma subsidiária da Swoop, a Snowball Fundraising, LLC. Aqui você pode experimentar em primeira mão o poderoso conjunto de produtos da Swoop, que inclui YES™ para a criação de conta, Doorbell™ para o login de conta e @Pay® para todas as compras, seja on-line ou em pontos de venda comerciais.

“O atrito causado por processos complexos, nomes de usuário complicados e senhas irritantes limitou muito o que a internet pode ser e custou às empresas centenas de bilhões de dólares em perda de receita devido a compras abandonadas e criação de contas de clientes perdidas”, disse John Killoran, CEO da Swoop. “Estou entusiasmado por apresentar uma mudança de paradigma na segurança da internet que erradica o atrito e permite a mais de 6 bilhões de usuários da internet proteção no mundo inteiro para realizar transações sem problemas com a internet na mesma plataforma por meio de seus próprios dispositivos, em qualquer lugar.”

Em busca de um parceiro mundial exclusivo

A Swoop está agora explorando opções como a busca de um parceiro estratégico exclusivo para elevar a capacidade da Swoop de levar essa tecnologia revolucionária a um nível mundial. A TigerIP Ventures, uma empresa de transação e monetização apoiada por IP, e o Conselho de Consultores Estratégicos da Swoop, composto por líderes executivos de setores como comércio eletrônico, segurança on-line e plataformas de pagamento, ajudarão a Swoop a apresentar essa oportunidade única a empresas multinacionais selecionadas que atualmente dominam esse mercado.

Para mais informações, acesse www.swoopnow.com.

Sobre a Swoop In Technologies LLC

A Swoop In Technologies LLC é uma empresa com visão de futuro composta por engenheiros, técnicos, programadores e empreendedores dedicados a criar um mundo conectado sem atritos e uma internet sem senhas. A empresa tem como objetivo melhorar a segurança on-line, simplificar as experiências do usuário e se tornar líder em soluções de ponta de segurança na internet. Somos a Swoop e eliminamos as senhas.

