A LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados com base em nuvem, apresentou um conjunto de novos recursos para o seu AI-powered Test Manager (Gerenciador de testes com tecnologia de IA), desenvolvido para simplificar e aprimorar a experiência de gerenciamento de testes para o desenvolvimento de software e equipes de QA (garantia de qualidade). Os recursos apresentados recentemente incluem marcação avançada e pré-condições para permitir aos usuários importarem e mapearem tags e pré-condições diretamente para casos de teste. Com estas atualizações, os usuários podem obter fluxos de trabalho mais eficientes, otimizar a integração de dados e aumentar o controle sobre a execução de casos de teste, acelerando, em última instância, o tempo de colocação no mercado de lançamentos de software de alta qualidade.

Esta atualização garante que os casos de testes sejam melhor organizados e estejam prontos para serem executados de maneira mais eficaz. Além disso, a LambdaTest expandiu sua capacidade de API com as funcionalidades POST e PUT, possibilitando que as equipes gerenciem e atualizem dados de testes de forma perfeita. Estas atualizações também oferecem suporteàintegração fácil dentro de pipelines de CI/CD, promovendo a automação e reduzindo ainda mais o esforço manual no gerenciamento de dados de teste.

Uma das melhorias significativas é a funcionalidade de exportação CSV que permite às equipes exportarem casos de teste para relatórios ou análises. Isto oferece aos usuários flexibilidade total no manuseio de dados de teste, tornando mais fácil obter informações e melhorar a eficiência dos testes. Para oferecer ainda mais suporte ao gerenciamento simplificado, a LambdaTest agora permite aos usuários copiarem e moverem inúmeros casos de teste através de pastas e projetos no Test Manager, melhorando a organização em projetos maiores. Campos personalizados expandidos oferecem maior flexibilidade ao gerenciamento de dados, com sete novos tipos de dados aceitos em casos de teste, incluindo Dropdown (seleção única e múltipla), número, URL, data, usuário e booleano (caixa de seleção).

A execução manual de testes também foi atualizada para permitir aos clientes adicionar comentários e anexar arquivos durante a execução. Este novo recurso agrega contexto inestimável aos casos de teste, melhorando a clareza e comunicação entre as equipes. Para completar este lançamento, a LambdaTest agora oferece integração direta com o TestRail, permitindo que os usuários importem dados de casos de teste sem problemas e simplifiquem as migrações.

"À medida que o cenário de teste evolui, o nosso objetivo na LambdaTest é equipar as equipes com ferramentas que tornam o gerenciamento de testes mais simplificado, poderoso e acessível", disse Mayank Bhola, cofundador e chefe de produtos na LambdaTest. "Estes novos recursos são uma prova do nosso compromisso de ajudar as equipes a otimizarem seus fluxos de trabalho, reduzir redundâncias e melhorar a qualidade dos testes de software."

O Test Manager da LambdaTest continua a crescer como uma solução abrangente para necessidades modernas de gerenciamento de testes, desenvolvido para oferecer suporte às práticas ágeis e de DevOps com recursos que aumentam a produtividade, a precisão e a colaboração.

Para saber mais sobre estes recursos, visite: https://www.lambdatest.com/test-manager

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de garantia de qualidade de software inteligente e omnicanal que permite às empresas acelerarem o tempo de colocação no mercado por meio da criação, orquestração e execução de testes baseados em nuvem e com tecnologia de IA. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

Teste de navegador e aplicativo na nuvem permite que os usuários realizem testes manuais e automatizados de aplicativos web e de dispositivos móveis em mais de 5.000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais.

HyperExecute ajuda os clientes a executarem e orquestrarem grades de testes na nuvem para qualquer framework e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade e ajudar os desenvolvedores a criarem software mais de forma mais rápida.

Para mais informações, acesse: https://lambdatest.com

