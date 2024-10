Eleições nos EUA não devem impactar imigrantes brasileiros

Há uma semana das eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcadas para 5 de novembro de 2024, surgem questões fundamentais para a imigração e o bem-estar dos imigrantes no país. As perspectivas de políticas de imigração se dividem nitidamente entre os dois principais candidatos.

O ex-presidente Donald Trump e a senadora Kamala Harris apresentam visões contrastantes, especialmente em temas como segurança de fronteiras, processos de visto e integração dos imigrantes na sociedade e na economia norte-americana.

Durante seu mandato, Trump executou 472 ações executivas voltadas para a imigração, com foco no reforço da segurança de fronteiras e no controle do fluxo migratório. Ele reforçou a atuação da Patrulha de Fronteira e avançou com a construção de muros na fronteira, endurecendo a política para imigrantes indocumentados.

Caso Trump vença as eleições de 2024, ele propõe retomar e intensificar políticas de deportação para quem tenha entrado ilegalmente nos EUA durante o governo Biden. Essas ações podem impactar especialmente a população latina e de baixa qualificação, potencialmente reduzindo as oportunidades para imigrantes indocumentados que buscam uma regularização através do mercado de trabalho, afetando famílias e o setor produtivo em várias regiões dos EUA?.

Por outro lado, Harris, que representa uma abordagem mais progressista, pretende fortalecer as políticas de proteção e integração dos imigrantes, dando ênfase à reunificação familiar e à criação de um caminho para a regularização de indocumentados, incluindo aqueles que já estão estabelecidos e contribuem para a economia americana.

A senadora também planeja abordar políticas comerciais e fiscais mais inclusivas, o que pode beneficiar imigrantes empreendedores que buscam investir nos EUA. Sua proposta destaca a importância de uma imigração segura e organizada, que contribua para a economia, mas sem as restrições rígidas de Trump. Além disso, Harris tende a promover um apoio moderado a refugiados, o que poderia beneficiar imigrantes que buscam refúgio por razões humanitárias?

Sócio da Premium Global Mobility Partner, Henrique Scliar explica que, embora a imigração seja uma pauta importante para ambos os candidatos, estas eleições não têm impactos diretos sobre os imigrantes nos EUA e sobre aqueles que planejam obter o Green Card por meio de vistos como EB1 e EB2 NIW. “A eleição de um dos candidatos poderá alterar substancialmente o cenário para quem busca asilo e proteção familiar no país, porém, não deve afetar profissionais qualificados que vão levar benefícios e mão de obra especializada para o mercado norte-americano”, analisa o especialista.

Também sócio do escritório de planejamento imigratório, Bruno Lossio acredita que os vistos EB2 NIW e EB-1 ainda serão valorizados nos Estados Unidos, independentemente de quem assumir o governo. “Esses vistos trazem muitos benefícios para os EUA e para o mercado de trabalho americano. Por isso, é difícil que haja uma mudança drástica nessas categorias, ou seja, caso alguém ainda esteja se perguntando se vale a pena iniciar o pleito imigratório antes dessa definição, minha resposta é sim”, aconselha.

Vistos EB1 e EB2 NIW

O visto EB-2 NIW é um tipo de visto dos Estados Unidos para pessoas que possuem habilidades especiais e querem morar e trabalhar legalmente no país. A sigla "NIW" significa "National Interest Waiver", que pode ser traduzido como "Dispensa de Interesse Nacional".

Pessoas que têm habilidades excepcionais em suas áreas, como cientistas, pesquisadores, médicos, ou qualquer profissional altamente qualificado, podem se candidatar. Também é possível para quem tem um diploma avançado de mestrado ou doutorado, por exemplo. Esta categoria de visto dispensa a exigência de uma oferta de trabalho de uma empresa americana se for possível comprovar o interesse para os EUA.

Em resumo, o EB-2 NIW é uma forma de imigrar para os EUA baseada nas habilidades excepcionais e no impacto positivo que o trabalho pode ter no país, sem precisar de uma oferta de trabalho específica.

O visto EB-1, por sua vez, é um tipo de visto dos Estados Unidos destinado a pessoas com habilidades ou realizações excepcionais. Ele é voltado para profissionais que se destacam em suas áreas de atuação, como ciências, artes, educação, negócios ou esportes. Em suma, o visto EB-1 é para pessoas que são extremamente talentosas ou bem-sucedidas em suas áreas e querem viver e trabalhar legalmente nos EUA, oferecendo um caminho mais rápido para a residência permanente.

