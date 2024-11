Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, anunciou hoje Mark Morgan como presidente de operações comerciais.

Morgan é um executivo comprovado em software de cadeias de fornecimento que escalou operações comerciais globais para muito além de um bilhão de dólares em receita anual, entregou aumentos de SaaS de dois dígitos em clientes atuais e novos, e permitiu o hipercrescimento mediante a expansão de ecossistemas de parceiros. Ele tem mais de duas décadas de experiência em liderança executiva e de vendas na cadeia de fornecimento, incluindo a liderança das operações comerciais da Coupa e da Blue Yonder, onde também ocupou o cargo de direito executivo interino.

Em sua nova função, Morgan irá gerenciar as equipes de vendas da Kinaxis na América do Norte, EMEA e APAC, a equipe internacional de operações estratégicas e de entrada no mercado, o atendimento a clientes em todo o mundo e a consultoria empresarial.

Bob Courteau, presidente executivo da Kinaxis, disse, "Já temos um incrível domínio no mercado de software de cadeias de fornecimento e há ainda mais oportunidades pela frente. Nosso produto é inigualável, temos sucesso comprovado em setores verticais importantes com empresas de todos os portes, alianças com parceiros de classe mundial e uma equipe incrivelmente talentosa. Estou empolgado em receber Mark e na expectativa de trabalhar com ele para levar a Kinaxis a seu próximo estágio impressionante de sucesso."

Morgan acrescentou, "Oportunidades como esta são raras: a Kinaxis é a líder clara em planejamento e orquestração de cadeias de fornecimento orientada por IA com os maiores clientes blue-chip, a mais profunda experiência de domínio, um portfólio robusto e moderno e perspectivas realmente promissoras. Estou honrado em me uniràequipe e mal posso esperar em contribuir para esta história de sucesso."

A Kinaxis é dez vezes líder no Quadrante Mágico de Soluções de Planejamento de Cadeias de Fornecimento da Gartner e na recente pesquisa 'Voice of the Customer' da Gartner, foi o único fornecedor a entrar no quadrante 'Customers’ Choice' com 93% dos clientes dispostos a recomendar a Kinaxis. A empresa também foi nomeada pela Nucleus Research como Líder na Matriz de Valor de Tecnologia da Gestão de Transporte de 2024. Sua plataforma de orquestração com infusão de IA Maestro™ combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega de última milha.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializa cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoia as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™ combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas. a fim de oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

