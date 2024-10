ASSA ABLOY apresentou soluções para segurança condominial

A ASSA ABLOY, esteve presente no evento Café com Síndico, em São Paulo. Gratuito e direcionado aos síndicos de condomínios, contou com a exposição de produtos das marcas Papaiz Segurança Eletrônica, Silvana, Yale e Portas Especiais, destacando as inovações e benefícios das soluções apresentadas para o público de administradores de edifícios e condomínios.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto as soluções de segurança que podem transformar a gestão de acesso e proteção dentro dos condomínios.

O diretor comercial da ASSA ABLOY, Marcus Bassetti, destacou a crescente importância da segurança em condomínios residenciais, verticais e horizontais. “Os síndicos têm a responsabilidade de oferecer não apenas proteção, mas também conveniência e eficiência na gestão de acesso e áreas comuns, especialmente diante da necessidade de organizar o fluxo constante de prestadores de serviço e visitantes. Com novas práticas de gestão, como manutenção em academias, piscinas e reparos, a entrada frequente de profissionais cria vulnerabilidades que exigem sistemas integrados”, declara.

As soluções oferecidas pela ASSA ABLOY incluem fechaduras digitais, controle de acesso facial e portas que visam entregar alta durabilidade. O portfólio da empresa inclui tecnologias que não apenas controlam o acesso, mas também gerenciam a documentação dos prestadores de serviços, para estarem devidamente autorizados e qualificados para atuar.

A Papaiz Segurança Eletrônica apresentou soluções para controle de acesso em condomínios residenciais, reforçando a importância da segurança em áreas comuns e unidades privativas. Entre as tecnologias apresentadas estiveram: controle de acesso facial com software de gestão, fechaduras eletrônicas, botoeiras de requisição de saída e emergência, além de soluções para portas de vidro e catracas com reconhecimento facial. Já a Silvana destacou uma linha completa de ferrolhos, prendedores de porta, molas aéreas e fechaduras digitais e convencionais.

A Yale demonstrou fechaduras digitais. A Portas Especiais exibiu portas para aplicações que demandam alta durabilidade e segurança, como as portas corta-fogo, oferecendo também serviços especializados de manutenção e emissão de relatórios técnicos para a conformidade dos equipamentos às normas de segurança. "Essas soluções são fundamentais para assegurar um ambiente seguro e funcional em condomínios residenciais, atendendo tanto áreas comuns quanto as específicas exigências de segurança", completa Bassetti.

Website: https://www.assaabloy.com.br/pt/index