Dados revelam que 38% dos CSCs utilizam IA em suas operações

Em 2024, a inteligência artificial (IA) continua avançando globalmente e no Brasil, assumindo papel central na transformação de empresas e setores.

No Brasil e no mundo, empresas estão utilizando IA para otimizar operações, melhorar o atendimento ao cliente e promover análises preditivas, mostrando o impacto crescente dessas tecnologias no mercado.

Nos EUA, Europa e Ásia, a IA continua a ser um dos focos principais de investimento e regulamentação. Um relatório da McKinsey (The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value), de maio de 2024, mostra que organizações estão incorporando a IA em funções essenciais, como gerenciamento de cadeias de suprimento, atendimento ao cliente e operações internas, resultando em aumento de receita e redução de custos. Em contrapartida, desafios como privacidade de dados, propriedade intelectual e acurácia dos modelos são temas críticos que influenciam as regulamentações emergentes. Os países líderes em IA, como EUA, China e Reino Unido, continuam desenvolvendo e adaptando suas políticas para garantir o uso ético e seguro da tecnologia?.

?Esse panorama aponta para uma expansão acelerada, com o Brasil e o mundo priorizando a integração da IA em processos organizacionais.

Dados da MIA (Marketing Intelligence Application), plataforma de dados sobre CSC do IEG, revelam que 38% dos CSCs já estão utilizando inteligência artificial (IA) em suas operações. No entanto, 62% ainda não exploraram essa tecnologia, o que destaca um desafio significativo no setor e um terreno altamente promissor para os benefícios dessa ferramenta.

A implementação da IA não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica para enfrentar os desafios do mercado atual. A diferença entre os que adotaram a IA e os que ainda não a utilizam pode impactar diretamente a eficiência e a competitividade dos CSCs. Enquanto 38% estão colhendo os benefícios da automação e da análise de dados, 62% podem estar perdendo oportunidades valiosas de otimização e inovação.

Entre as áreas em que a tecnologia tem sido aplicada, Recursos Humanos e Desenvolvimento Humano Organizacional (RH/DHO) lidera com 48%, evidenciando a busca por soluções mais eficientes no recrutamento, seleção e gestão de talentos.

A Tecnologia da Informação (TI) também desempenha um papel significativo, com 33% dos CSCs integrando IA para aprimorar processos internos e garantir uma operação mais ágil e segura. Além disso, áreas como Contas a Pagar e Jurídico, cada uma com 24% de utilização, demonstram como a automação inteligente pode otimizar tarefas rotineiras e proporcionar uma gestão mais eficaz.

Além disso, a adoção da IA se destaca entre outras prioridades tecnológicas, juntamente com a intensificação da utilização de RPA, considerada nas iniciativas para 2024 por 72% dos CSCs, e a integração entre sistemas, com 58%. A estatística reflete que 48% dos CSCs pretendiam ter iniciativas voltadas para IA em 2024, reforçando o papel dessa tecnologia como um dos pilares de inovação.

A disparidade entre os CSCs que utilizam a IA e aqueles que ainda não a adotaram revela a necessidade de investimento em tecnologia e inovação. Aqueles que não estão acompanhando essa transformação correm o risco de ficar para trás, limitando sua capacidade de oferecer serviços de alta qualidade e eficiência.

