A Mary Kay Inc., líder global em inovação e sustentabilidade em cuidados com a pele, foi homenageada pelo segundo ano consecutivo com o prêmio Texan by Nature 20 de 2024 (TxN 20), um reconhecimento de prestígio criado pela organização conservacionista sem fins lucrativos Texan by Nature. Fundada pela ex-primeira-dama Laura Bush, a Texan by Nature celebra anualmente 20 empresas sediadas ou operando no Texas que demonstram compromissos com a conservação e a sustentabilidade com base em dados por meio da iniciativa TxN 20.

Founded by former First Lady Laura Bush, Texan by Nature annually celebrates 20 businesses based or operating in Texas that demonstrate data-backed commitments to conservation and sustainability through the TxN 20 initiative. Photo Credit: Grant Miller Photography

“Receber essa honra por dois anos consecutivos destaca o compromisso duradouro da Mary Kay em integrar práticas sustentáveis em nossos negócios por meio da inovação, defesa e responsabilidade”, disse Virginie Naigeon-Malek, que lidera a Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade da Mary Kay. “Estamos honrados em estar listados entre outras potências da conservação no Texas. Na Mary Kay, a sustentabilidade faz parte da nossa missão – estamos nos esforçando para criar um impacto positivo no mundo para as gerações futuras”.

“Acreditamos em construir um futuro sustentável por meio da ação, colaboração e modelos inovadores”, disse Joni Carswell, CEO e presidente da Texan by Nature. “É uma honra reconhecer a Mary Kay, uma empresa que demonstra que impulsionar negócios sustentáveis por meio da ação de conservação gera um impacto positivo a longo prazo para a lucratividade, as pessoas e o planeta”.

Para aumentar seu envolvimento com a Texan by Nature, Cristi Gomez, PhD, DABT, diretora sênior de Regulamentação, Segurança e Conformidade de P&D da Mary Kay, participou da 6ª Cúpula de Conservação Texan by Nature, que mostra inovação, compromisso e melhores práticas de uma variedade de setores. Gomez falou no painel “Reconhecendo o Valor do Sistema”. O painel explorou o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação, lucros e sustentabilidade, e entradas e saídas do sistema completo. O evento foi realizado na quarta-feira, 23 de outubro, no George W. Bush Presidential Center.

A TxN 20 reconhece líderes do setor em 12 segmentos no Texas que estão na vanguarda dos esforços de conservação e práticas de negócios sustentáveis. Outros vencedores podem ser visualizados no site da Texan by Nature.

Depois. Agora. Sempre. Uma das primeiras a quebrar o teto de vidro, Mary Kay Ash fundou sua marca de beleza dos sonhos no Texas em 1963 com um objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho se transformou em uma empresa global com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 mercados. Durante 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio de educação, orientação, defesa e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e a fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do nosso planeta para as gerações futuras, na proteção das mulheres afetadas pelo câncer e pelo abuso doméstico e no incentivo aos jovens para que sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no X (antigo Twitter).

