As empresas no Brasil estão começando a usar IA generativa (GenAI) para aumentar a eficiência e a inovação no local de trabalho como parte de transformações mais amplas do trabalho, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Future of Work Services de 2024 para o Brasil descobre que as empresas estão usando inicialmente o GenAI para aumentar a agilidade e a produtividade ao automatizar tarefas, dando aos profissionais mais tempo para fazer trabalho criativo. As empresas brasileiras, especialmente as grandes, estão adotando o GenAI apesar dos desafios de investir em infraestrutura, treinar funcionários e abordar questões de privacidade e segurança de dados.

“A adoção do GenAI é a mais recente dimensão das transformações no local de trabalho desencadeadas por novas tecnologias, expectativas em mudança e forças econômicas e sociais”, disse Dee Anthony, líder das Américas, Future of Work, para a ISG. “Os forncedores estão investindo pesadamente em soluções para ajudar as empresas brasileiras a aderir a essa tendência”, acrescentou Anthony.

No Brasil, assim como em outros países, muitas empresas mantiveram práticas de trabalho híbrido iniciadas durante a pandemia da COVID-19, diz o relatório. Elas estão adotando modelos que combinam trabalho presencial e remoto para reter funcionários e cortar custos operacionais, muitas vezes implementando plataformas de videoconferência, ferramentas de gerenciamento de projetos e espaços de trabalho virtuais. Essas iniciativas continuam apesar dos conflitos em algumas empresas causados ??pela persistência de uma cultura corporativa tradicional que valoriza a presença física.

Muitas empresas estão investindo em programas de bem-estar e desenvolvimento profissional dos funcionários, uma prática particularmente importante no Brasil, onde a desigualdade social e econômica pode afetar o engajamento dos trabalhadores, diz o ISG. Os programas incluem parcerias com universidades e o estabelecimento de laboratórios de inovação onde os jovens podem encontrar oportunidades de treinamento, o que pode facilitar a contratação direta.

As transformações no local de trabalho levaram as empresas a investir em uma ampla gama de tecnologias dentro e além da TI, incluindo chatbots avançados e automação de processos robóticos (RPA) em áreas como RH e finanças, diz o relatório. No Brasil, pequenas e médias empresas enfrentam desafios na adoção de novas tecnologias, muitas vezes devidoàinstabilidade econômica, então elas frequentemente buscam soluções criativas para maximizar recursos limitados.

Empresas no Brasil, assim como em outros países, também enfrentam crescente pressão para adotar práticas sustentáveis ??que se alinhem às expectativas dos consumidores, diz o ISG. Muitas empresas brasileiras estão mais focadas na sustentabilidade em torno de questões socioeconômicas do que em emissões de carbono, introduzindo programas de treinamento, educação e inclusão.

“Os locais de trabalho estão mudando no Brasil, apesar dos desafios culturais e estruturais”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Muitas organizações continuam comprometidas com a transformação digital do trabalho.”

O relatório também examina outras tendências que afetam as estratégias do local de trabalho empresarial no Brasil, incluindo a crescente importância do gerenciamento do ciclo de vida do dispositivo para a sustentabilidade e a mudança das empresas de acordos de SLA tradicionais para aqueles baseados em métricas XLA.

Para mais informações sobre os desafios enfrentados pelas empresas brasileiras no local de trabalho, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Future of Work Services de 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 30 fornecedores em cinco quadrantes: Workplace Strategy and Enablement Services, Collaboration and Next-gen Experience Services, Managed End-user Technology Services, Continuous Productivity Services (including Next-gen Service Desk) e Smart and Sustainable Workplace Services.

O relatório nomeia DXC Technology e Stefanini como Líderes em todos os cinco quadrantes. Ele nomeia Kyndryl, Unisys e Wipro como Líderes em quatro quadrantes cada. Atos, TCS e TIVIT são nomeadas como Líderes em três quadrantes cada, e Accenture e TCS em dois quadrantes cada. Algar Tech MSP, Capgemini e Getronics são nomeadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Atos é nomeada como Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição da ISG — em dois quadrantes. Deloitte, Getronics, HCLTech e Unisys são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Getronics e na Unisys.

Na área de experiência do cliente, a HCLTech foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2024 entre os fornecedores de serviços de workplace. A HCLTech obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens™ Future of Work Services de 2024 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

