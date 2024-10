Village Inn Poços de Caldas inicia nova campanha de vendas

O Hotel Village Inn Poços de Caldas, localizado no Jardim Del Rey, na cidade de Poços de Caldas (MG), iniciou em setembro a campanha “Quintou Modo Plus”. A ação segue até o dia 20 de dezembro e tem como objetivo possibilitar um melhor planejamento de viagem com desconto de até 20%.

A campanha inclui uma política de cortesia para crianças. Durante a “Quintou Modo Plus” é possível levar até duas crianças de até onze anos de idade sem custo adicional. Entre os requisitos, é preciso contratar um mínimo de três diárias. A unidade oferece possibilidade de pagamento em até doze vezes sem juros.

Segundo Ricardo Aly, diretor nacional da rede Inn Hotéis - responsável pelo Hotel Village Inn Poços de Caldas -, a ação busca demonstrar a preocupação do Village Inn em proporcionar aos hóspedes uma experiência não apenas agradável, mas também econômica.

“A campanha promocional ‘Quintou Modo Plus’ do Village Inn All Inclusive em Poços de Caldas foi desenvolvida para quem ama um final de semana prolongado”, afirma. “Isso porque começar a hospedagem na quinta-feira permite aproveitar ao máximo o destino, sem aquela correria de última hora”, complementa.

Aly destaca que o período de hospedagem, que teve início em setembro e segue até 20 de dezembro, é abrangente, o que possibilita um melhor planejamento de viagem. “Com um planejamento simples, é possível vivenciar uma experiência enriquecedora em Poços de Caldas com a família ou amigos”.

O município de Poços de Caldas encerrou o ano de 2023 consolidando-se como um dos principais destinos turísticos do Brasil, como mostram informações divulgadas pelo site da Prefeitura da cidade. De acordo com o texto, Poços de Caldas conquistou uma movimentação recorde no ano passado, o que impulsionou o turismo e a economia local.

No último ano, a cidade mineira, reconhecida por suas águas termais, foi incluída na lista de oito destinos de viagem que são tendências nacionais para 2024, divulgada pela plataforma de reservas Booking.

Para se ter ideia, o Parque do Cristo recebeu aproximadamente 442 mil visitantes em 2023, conforme dados do Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas (CITUR), também repercutidos pela Prefeitura. O Teleférico da cidade registrou 127.000 pessoas no mesmo período, enquanto o Zoo das Aves atraiu 62.000 visitantes.

O que buscar em uma hospedagem em Poços de Caldas?

Segundo Aly, para garantir uma boa estadia em Poços de Caldas, os turistas que buscam por uma hospedagem na cidade devem prestar atenção a uma série de características das acomodações e comodidades que os hotéis da cidade oferecem, como all inclusive e acessibilidade.

“É preciso priorizar uma hospedagem que possibilite a sensação de aconchego, o que é fundamental para uma estadia relaxante em Poços de Caldas”, observa.

Para Aly, também é preciso analisar as comodidades adicionais oferecidas pelo hotel em questão. “Busque um hotel que ofereça recepção 24 horas. Desse modo, todas as suas necessidades serão atendidas, seja qual for a hora do dia”, instrui.

“Recentemente, li um estudo que mostra que passar tempo em ambientes naturais pode reduzir os níveis de ansiedade e depressão, além de melhorar o humor”, destaca Aly. Por isso, na visão do diretor nacional da rede Inn Hotéis, é essencial buscar uma hospedagem em um hotel que promova a conexão do viajante com o ambiente ao seu redor.

“Ao procurar um hotel para se hospedar em Poços de Caldas, priorize uma opção que valorize a hospedagem e transforme cada momento em uma oportunidade de viver a natureza e a cultura local”, recomenda.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-village-inn-pocos-de-caldas