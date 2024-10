A Brightcove(NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje que expandirá seu recém-lançado Brightcove AI Suite com um novo piloto AI-Text-to-Video no primeiro trimestre de 2025 e, em breve, adicionará recursos adicionaisàsua solução AI-MetadataOptimizer com criação automatizada de miniaturas e capítulos de vídeo. O Brightcove AI Suite é um conjunto de soluções multifacetadas, moldando o futuro do vídeo e do engajamento, ajudando as organizações a alcançar e envolver o público e impulsionar o crescimento e a eficiência da receita.

Para a revelação de seu AI Suite em setembro, a Brightcove adotou uma abordagem colaborativa para testar suas soluções baseadas em IA por meio de um programa-piloto que coloca o cliente no centro de suas estratégias de produto. A empresa está trabalhando junto com seus clientes para desenvolver soluções inteligentes que os ajudem a atingir suas metas comerciais exclusivas que impulsionam a eficiência e o engajamento. Essa abordagem centrada no cliente para o lançamento do AI Suite gerou um interesse incrível de centenas de clientes, maximizando o limite de capacidade do piloto de IA.

“Desde o lançamento do programa-piloto do Brightcove AI Suite há seis semanas, recebemos um feedback incrível de nossos clientes sobre como nossas soluções estão ajudando-os a economizar tempo e dinheiro e aumentar o engajamento com seus públicos”, compartilhou Kathy Klingler, diretora de Marketing da Brightcove. “O que é tão valioso sobre o programa-piloto é testar nossos produtos e soluções com nossos clientes antes de seu lançamento comercial. Eles estão engajados e comunicando o que funciona, o que precisa de ajustes e o que gostariam de ver nossa plataforma fazer no futuro, e isso informa nosso roteiro”.

A Brightcove está trabalhando de perto com cada cliente no piloto para coletar feedback, analisar suas necessidades de negócios e avaliar como adaptar o Brightcove AI Suite para ajudar nossos clientes a maximizar a utilização de conteúdo, impulsionar o engajamento, aumentar a receita e resolver desafios de custo e qualidade. O lançamento teve grande sucesso, acelerando capacidades específicas para disponibilidade geral no próximo trimestre. Clientes que estão atualmente testando o AI Suite, como Management Leadership for Tomorrow (MLT), Fidelity Investments e Kaplan, compartilharam feedback positivo e sugestões sobre como eles vislumbram que as soluções podem impactar seus negócios e fluxos de trabalho.

“Em geral, estamos empolgados com o que isso pode fazer pela nossa organização. O maior valor adicional é integrar essas capacidades de IA na plataforma Brightcove para nos poupar tempo de ir a vários lugares”, compartilhou Jason Riley, diretor de TI Corporativa na Gaia.

O atual programa-piloto do AI Suite está expandindo seu conjunto de recursos com funcionalidades aprimoradas para o Otimizador de Metadados de IA, incluindo geração automática de miniaturas e divisão de capítulos. O programa também está previsto para expandir com a introdução de uma nova solução para os participantes testarem no próximo trimestre: uma AI Text-to-Video. Esta nova solução transformará prompts de texto em conteúdo de vídeo que os clientes poderão editar dentro da plataforma.

O programa-piloto AI Text-to-Video se juntará ao Brightcove AI Suite no primeiro trimestre de 2025, e os clientes interessados em acesso antecipado podem se inscrever agora no site. O programa-piloto inclui o AI Content Multiplier, AI Universal Translator, AI Metadata Optimizer, AI Engagement Maximizer, e o AI Cost-to-Quality Optimizer.

Construído dentro da plataforma de vídeo da Brightcove, o Brightcove AI Suite é projetado para ajudar as organizações em quatro áreas principais (criação de conteúdo, gerenciamento de conteúdo, otimização, engajamento e monetização de conteúdo e qualidade e eficiência). Ele usa modelos de líderes do setor como Anthropic, AWS e Google para oferecer excelência e velocidade de inovação. Além disso, a Brightcove integrou soluções de IA de parceiros como CaptionHub e Frammer. O AI Suite também é construído em conformidade com o Compromisso de IA da Brightcove, o compromisso da empresa em lidar com os dados dos clientes de forma segura, transparente e responsável.

A Brightcove trará sua AI Suite para seus clientes e prospectos pessoalmente através de seu evento itinerante, BrightcoveLiveemLosAngeles, no dia 14 de novembro na NeueHouse Hollywood. Após uma execução bem-sucedida em Amsterdã e Nova York, a série de eventos reúne líderes de vários setores para explorar o impacto da IA nos negócios de mídia e empresas. Para saber mais sobre o Brightcove Live em Los Angeles, clique aqui.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

