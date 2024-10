Expo ABF Rio traz novidades para interessados em franquias

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias brasileiro cresceu 15,8% no primeiro semestre deste ano frente a igual período de 2023 com uma receita nos seis primeiros meses do ano atingindo a casa dos R$ 121,766 bilhões. Já o estado do Rio de Janeiro faturou mais de R$ 11,7 bilhões no 1º semestre de 2024, o que representa um aumento de 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esses números positivos provam a força e a resiliência do sistema de franquias. Para auxiliar na busca por negócios de sucesso por meio das franquias, os empreendedores terão a oportunidade de participar da Expo Franchising ABF Rio, feira tradicional do setor que acontecerá de 07 a 09 de novembro de 2024, no Anfiteatro do Riocentro, na cidade do Rio de Janeiro.

Em sua 17ª edição, a Expo Franchising ABF Rio traz diversas novidades de mais de 100 marcas, sendo mais de 10% estreantes que variam de R$ 10 mil até mais de R$ 2 milhões, nos mais diversos segmentos, como Alimentação, Casa e Construção, Comunicação, Informática e Eletrônicos (Tecnologia), Educação, Entretenimento e Lazer, Hotelaria e Turismo, Limpeza e Conservação, Moda, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Serviços e Outros Negócios.

O evento é realizado pela Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) e patrocinado pelo Santander/Getnet e Heineken.

Com ênfase no conceito de hub de negócios, a organização espera receber mais de 15 mil visitantes, que terão a oportunidade de conhecer de perto franquias de acordo com o seu perfil e capacidade de investimento.

Dentre os expositores, seguem abaixo exemplos de novidades que as marcas estão trazendo para o evento:

Anjos Colchões & Sofás

A Anjos Colchões & Sofás atua no mercado há mais de 30 anos com mais de 300 lojas comercializadas em 22 estados brasileiros, além de cinco unidades no Paraguai e uma no Uruguai.

Balcão Urbano

Balcão Urbano, rede de franquias de vending machines do Brasil lança na feira a vending machine de produtos veganos. Devido a baixa complexidade da operação, atrai quem busca empreender pela primeira vez.

Bob's

A rede de fast food Bob’s tem como objetivo na Expo ABF Rio atrair investidores a partir das diversas oportunidades no estado, desde novos negócios a lojas prontas para operar.

Chiquinho Sorvetes

A rede apresenta aos visitantes os modelos de negócio consolidados (lojas de rua e shopping) e os mais recentes formatos: o Quiosque Externo (9m2 de área) e Módulo Externo (12.5m2 de área).

Cia do Médico

Estreante na Expo ABF Rio, a rede Cia do Médico apresenta seus dois modelos de negócio: a Franquia Light e a Franquia FULL para os participantes.

Cor & Unha

A franquia Cor & Unha, rede de salões especializada em esmaltaria levará a Expo um ambiente contendo todos os detalhes da marca, como esmaltaria e escova, para que os empreendedores possam se sentir dentro do negócio.

CredFácil

A CredFácil, criada em Umuarama, interior do Paraná, participa pela primeira vez na Expo Franchising ABF Rio oferecendo seus serviços financeiros, seguros e inovação no setor de crédito.

Escova Express

Durante a edição de 2024 da Expo ABF Rio, a Escova Express, rede de escovarias, lança sua primeira linha de produtos voltados para cuidados direcionados tanto para hidratação, quanto recuperação e nutrição dos fios.

Espaço Facial

A Espaço Facial estreia apresentando seu modelo de franquia a partir de um investimento inicial de R$265 mil.

Follow Me Idiomas

A escola de idiomas apresenta uma metodologia de ensino que concilia visões de ensino tradicionais com técnicas modernas para eliminar a timidez dos alunos iniciantes e incentivar que ele participe de forma consciente do seu processo de aprendizado.

Giraffas

A rede apresenta o crescimento da marca com as vendas dos produtos de sucesso na região Sudeste nos últimos anos que reflete o fortalecimento e a boa aceitação dos produtos oferecidos.

Grupo Impettus

Com sede no Rio de Janeiro (RJ), o Grupo Impettus apresenta aos empreendedores as oportunidades de expansão das redes do grupo que têm o DNA carioca.





Grupo Rão

O Grupo Rão se prepara para lançar uma marca e novos formatos de microfranquia durante o evento. Entre as novidades, o Grupo estreia a comercialização da franquia China Rão, em sociedade com a Chinezinho, indústria de alimentos cinquentenários.

Grupo Soares Pereira

O GSP – Grupo Soares Pereira contará com a presença de co-expositores de franquias estreantes na feira como Cia do Médico, Maricota e alguns outros já veteranos. Além disso, o Grupo lança alguns novos serviços para as redes parceiras.

Grupo Trigo

O Grupo Trigo apresenta no evento a sua escola de multifranqueados: uma iniciativa que busca capacitar e dar suporte aos empresários que visam gerir múltiplas unidades.

Market4u

O market4u, rede de mercados autônomos apresenta uma nova solução de precificação inteligente, baseada em inteligência artificial. A marca busca expandir a presença regional com o objetivo de dobrar o número de lojas nos próximos seis meses.

Oliver's Pizza

Fundada no litoral do Rio de Janeiro, a Oliver 's Pizza vai oferecer o tradicional rodízio de massa artesanal aos visitantes. Serão apresentados três modelos de franquias aos investidores: um formato exclusivo para delivery, a Oliver’s Delivery, o Modelo Premium e a Oliver’s House, um modelo full.

Prudential do Brasil

A Prudential do Brasil, apresenta oportunidades para empreender com seguro de vida na Expo Franchising ABF Rio 2024 e descobrir como construir uma trajetória de sucesso e propósito.

Rede iGUi

A rede chega ao evento com as três marcas iGUi, TRATABEM e Splash juntas em uma ambientação especial e uma piscina do modelo Kéramos instalada em Showroom. Nesta edição da Feira, o foco é a microfranquia TRATABEM – porta de entrada para a Rede – especializada no tratamento de águas com excelência.

Unhas Cariocas

A marca lança no evento a coleção de esmaltes "Marias", com cores que vão do nude ao vermelho, representando e homenageando as mulheres brasileiras, com secagem rápida e brilho intenso.

YES! Idiomas

A YES! Idiomas apresenta os quatro modelos de negócio, sendo dois no formato de microfranquia : Modelo Educacional, a partir de R$ 30 mil e a Franquia Soft, com investimento inicial de R$ 98 mil.





Website: https://expofranchisingabf.rio.br/