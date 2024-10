A NetWitness, provedor mundial e confiável de tecnologia de detecção, investigação e resposta a ameaças e serviços de resposta a incidentes, anuncia hoje atualizações da empresa, incluindo o lançamento muito aguardado de uma nova versão da plataforma do produto e intenso desempenho nos últimos relatórios de analistas de segurança cibernética de empresas de pesquisa e consultoria notáveis. O recente desenvolvimento arquitetônico para 12.5, a versão mais recente da plataforma da empresa, apresenta inovações importantes, incluindo visibilidade aprimorada, usabilidade aperfeiçoada e eficiência operacional, ao mesmo tempo que a NetWitness também foi destacada nos principais relatórios de SIEM e NDR por suas grandes capacidades de plataforma e presença no mercado internacional.

NetWitness Platform 12.5 - Incidents and Alerts Overview Dashboard (Graphic: Business Wire)

"Estamos animados em receber tais elogios dos principais analistas do setor", disse o Diretor Executivo da NetWitness, Ken Naumann. "O reconhecimento, junto com o lançamento da Plataforma 12.5, são ambos testemunhos da dedicação de nossa equipe internacional em oferecer soluções de segurança de alto nível que capacitam nossos clientes a proteger seus dados e infraestruturas mais cruciais."

Relatórios de analistas do setor

Segundo relatórios da IDC, Gartner e KuppingerCole, a NetWitness se destacou em diversas categorias importantes do setor. A IDC relatou pontos fortes em SIEM e NDR para grandes empresas e ambientes complexos, enquanto a KuppingerCole reconheceu a NetWitness pela liderança de mercado, suporte de plataforma, informação e relatórios de rede, além de análise de tráfego criptografado. O último relatório Magic Quadrant for SIEM da Gartner destacou a integração da NetWitness com instrumentação moderna de centros de operações de segurança (SOC), presença mundial e implantações simples. O enfoque proativo da empresa para a segurança do ecossistema digital permitiu um imenso desempenho contra os concorrentes, enquanto inovou para atender às demandas em evolução do panorama de segurança cibernética.

Lançamento da versão 12.5 da plataforma

A plataforma NetWitness tem por base a visibilidade, que proporciona aos clientes uma visão abrangente de toda a sua infraestrutura, seja no local, em nuvem ou ambientes híbridos. Esta visibilidade é combinada com informações processáveis, garantindo que os usuários possam responder a ameaças diretamente de dentro da plataforma. Otimizada para centros de operações das maiores organizações do mundo, a NetWitness aborda casos de uso críticos, como ransomware, ameaças persistentes avançadas (APTs), ameaças internas e conformidade.

Com o tão aguardado lançamento da versão 12.5, a NetWitness implementou uma nova linguagem de design, chegando a um perfil elegante, moderno, intuitivo e inteligente para atender melhor às equipes de operações de segurança, ao mesmo tempo que novos recursos SASE de rede integrados garantem que os clientes possam desenvolver suas infraestruturas de TI de novas formas sem sacrificar a segurança nem a visibilidade.

"À medida que as ameaçasàsegurança cibernética evoluem continuamente, a NetWitness permanece na vanguarda do setor, ao desenvolver soluções inovadoras de detecção de ameaças", disse Will Gragido, executivo de longa data da NetWitness e recentemente nomeado Diretor de Produto. "A Plataforma 12.5 da NetWitness, com seu foco em ameaças avançadas e proteção em tempo real, é parte integrante do nosso crescimento contínuo e liderança dentro do setor de segurança cibernética."

Sobre a NetWitness

A NetWitness oferece capacidades abrangentes e altamente escaláveis de detecção e resposta a ameaças para organizações em todo o mundo. A Plataforma NetWitness proporciona visibilidade completa combinada com inteligência de ameaças aplicada e análise de comportamento do usuário para detectar, priorizar, investigar ameaças e automatizar a resposta. Isso capacita os analistas de segurança a serem mais eficientes e permaneceremàfrente de ameaças que impactam os negócios.

