As economias mundiais podem economizar US$ 3,13 trilhões usando a IA para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, que custam trilhões de dólares anualmente, de acordo com o primeiro Napier AI/AML Index, publicado hoje pela Napier AI em parceria com a GlobalData.

O Napier AI/AML Index fornece os insights mais abrangentes do setor sobre o impacto da IA no combateàlavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT), classificando 35 mercados internacionais com base em sua eficácia na conformidade com crimes financeiros.

Entre as principais conclusões do relatório figuram o seguinte:

A América do Norte, os países nórdicos e a Europa Central estão no topo da classificação, respectivamente, em termos de regiões geográficas com a menor porcentagem do PIB perdida para a lavagem de dinheiro.

A Itália, a República Tcheca e a Finlândia estão no topo, respectivamente, em termos de países com os gastos mais eficazes no combateàlavagem de dinheiro.

Empresas regulamentadas como bancos, empresas de pagamentos, gerentes de patrimônio e ativos, empresas de telecomunicações e seguradoras podem economizar US$ 138 bilhões em custos de conformidade implementando a IA em suas estratégias de AML.

5% do PIB mundial – cerca de US$ 5,2 trilhões – é canalizado para o mercado negro por meio da lavagem de dinheiro.

No mundo todo, os EUA é o país que mais ganha com as soluções de conformidade contra crimes financeiros baseadas em IA, podendo economizar US$ 23,4 bilhões em custos de conformidade para as instituições financeiras, seguido pela Alemanha (US$ 14,2 bilhões) e França (US$ 11,08 bilhões).

Os Emirados Árabes Unidos têm a maior perda de PIB para crimes financeiros no mundo, com 9,32%, seguidos pelo Brasil, com 8,74%.

Embora as instituições financeiras gastem muito em conformidade com o crime, o investimento é justificado quando recupera, bilhões e fortalecem as proteções. O foco deve estar em gastar de forma eficaz, usando ferramentas de IA para aumentar a conformidade e a recuperação econômica.

A dra. Janet Bastiman, cientista-chefe de dados da Napier AI, afirmou: “Os centros financeiros são muito mais vulneráveis a crimes financeiros. Economias maduras, como o Canadá, os EUA e o Reino Unido, equilibraram de forma eficaz o open banking e a inovação em IA com o custo de gerenciar os riscos de crimes financeiros. As economias em rápido crescimento com fortes setores de serviços financeiros estão procurando encontrar esse equilíbrio para reduzir as perdas financeiras para o mercado negro”.

Greg Watson, CEO da Napier AI, disse: “Estamos no ponto de inflexão em que a tecnologia pode gerar mudanças monumentais na prevenção de crimes financeiros. Na Napier AI, vemos a IA não apenas como uma ferramenta, mas como um catalisador que pode incrementar os esforços de conformidade no mundo todo, proporcionando melhores resultados com maior eficiência. Os números deste relatório inaugural são uma prova do que é possível alcançar quando a IA é efetivamente AML, no que chamamos de abordagem de conformidade em primeiro lugar”.

O Napier AI/AML Index usa dados do PIB, dados de criminalidade do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e do Índice de Crime Organizado, e a eficácia da conformidade do FATF e do Índice de Basileia. Ele também inclui insights de executivos seniores sobre o impacto da IA nas estratégias de AML.

Leia o relatório aqui: https://www.napier.ai/ai-aml-index

Sobre a Napier AI

A Napier AI é uma RegTech que fornece software de conformidade contra lavagem de dinheiro e crimes financeiros para instituições financeiras, empresas de pagamentos e de gestão de patrimônio e ativos. A Napier AI projeta e desenvolve inovações tecnológicas para fazer uma diferença mensurável na redução dos crimes financeiros. Com a confiança de mais de 150 instituições do mundo todo, a plataforma da empresa (Napier AI Continuum) está transformando a conformidade de uma obrigação legal em uma vantagem competitiva.

