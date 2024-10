A BRZ Empreendimentos, incorporadora nascida em 2010, em Belo Horizonte, celebra a entrega do 100º empreendimento no município de Hortolândia (SP), o Portal Montanhas de Salerno. O empreendimento, que teve um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 76 milhões e subsídio dos programas habitacionais "Minha Casa Minha Vida" e "Casa Paulista”, conta com 348 unidades distribuídas em 6 torres de 14 andares, apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda, além de área de lazer com itens de conveniência como playground, piscinas, quadra de beach tennis, empório, carregador de carro elétrico e bike compartilhada.

"Essa entrega é um marco muito especial para a BRZ, simbolizando não apenas nosso crescimento, mas também o impacto positivo que temos gerado nas comunidades onde atuamos. Hortolândia é muito importante nessa trajetória, pois foi a primeira cidade de atuação da BRZ no interior de SP, e com a centésima entrega acontecendo lá, reafirmamos nosso compromisso em oferecer moradias e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, afinal são mais de 5 mil famílias que já moram em um BRZ na cidade”, declarou Daniel Rezende, diretor regional. “Com o Portal Montanhas de Salerno, completamos 17 empreendimentos entregues na cidade de Hortolândia. Estamos apenas começando a nova fase de expansão, e temos grandes planos para fortalecer a presença na região metropolitana de Campinas nos próximos anos”, completa.

A cerimônia de entrega contará com a presença de importantes figuras dos setores público e privado, incluindo convites a líderes como o governador de São Paulo, o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), além de outras personalidades do setor.

Hortolândia tem experimentado um crescimento expressivo nos últimos anos, consolidando-se como um dos principais pólos de desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Hortolândia, o PIB municipal cresceu 5% em 2023, impulsionado pela chegada de novas empresas de tecnologia e infraestrutura, além de investimentos em setores como construção civil e logística. O município se destaca como um dos grandes centros industriais do estado de São Paulo, atraindo cada vez mais empreendimentos residenciais e comerciais, e contribuindo para a geração de empregos e o aumento da qualidade de vida na região.

A BRZ impulsionou a criação de 5.000 empregos diretos e indiretos na RMC, composta por 20 municípios que, juntos, abrigam mais de 3,2 milhões de habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a RMC possui um dos maiores PIBs regionais do país, ultrapassando R$ 160 bilhões em 2023, impulsionada principalmente pelos setores de tecnologia, serviços e indústria.

O crescimento urbano, aliado aos investimentos em infraestrutura e ao desenvolvimento de novas áreas residenciais, como o Portal Montanhas de Salerno, tem tornado a RMC como um dos destinos mais atrativos para novos empreendimentos e investimentos. De olho nesse crescimento, a BRZ tem outros projetos para a região. Em Hortolândia, serão lançados dois projetos, que somarão 620 novas moradias. A BRZ também está expandindo a atuação na região com a entrada nas cidades de Paulínia e Jaguariúna, onde lançará projetos estratégicos que fazem parte do plano de crescimento regional.

Além da entrega do empreendimento, a BRZ realizará uma série de ações sociais em parceria com a Prefeitura de Hortolândia. Entre elas, a doação de 100 cestas básicas para instituições de caridade locais e o plantio de 100 mudas de árvores na cidade. As ações estão alinhadas com a política ambiental, social e de governança (ESG) da empresa, que visa impactar positivamente as comunidades onde atua.

A BRZ Empreendimentos fechou o ano de 2023 com uma receita de R$ 753 milhões e a expectativa é de ultrapassar R$ 1 bilhão em 2024. Hoje, com mais de 37 mil unidades lançadas e 28 mil já entregues, a empresa atua com mais de 1000 colaboradores diretos e 2000 indiretos.

Serviço

Cerimônia de entrega do 100º empreendimento da BRZ

Data: 30 de outubro de 2024

Horário: 10h

Local: Portal Montanhas de Salerno – Av. da Ligação, 1.200, Parque Orestes Ôngaro, Hortolândia (SP)