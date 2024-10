Allonda assina contrato do DNIT para dragagem no Rio Solimões

O Grupo Allonda, especializado em oferecer soluções sustentáveis para a indústria e para o setor de infraestrutura, está com um novo projeto junto ao Governo Federal, o Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do Rio Solimões. Com a ação, a empresa atua com alta tecnologia para aprimorar a infraestrutura local, contribuir para o atendimento às populações e para a conservação do meio ambiente, assim trabalhando para o enfrentamento das secas que têm atingido toda a região.

Com as obras que iniciam no último bimestre de 2024 junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Allonda estará no plano de trabalho da dragagem em campanhas anuais, por um período de cinco anos. Além disso, vai operar com a sinalização náutica, aprimorando a segurança e manutenção da navegabilidade, e no abastecimento aos municípios da região.

Para isso, a empresa atua, desde o início, com a análise multidisciplinar para viabilidade socioeconômica e ambiental do projeto. “Esse trabalho conta com o uso de novas tecnologias na engenharia, que proporcionam a redução de ruídos e consumo combustível no processo, além de trazer o menor impacto socioambiental na comunidade e da vida fluvial”, esclarece Fabio Paião, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Allonda.

Como explica Erick Moura de Medeiros, diretor do DNIT, a dragagem do Rio Solimões é uma obra essencial para o desenvolvimento sustentável da região amazônica, que permite a continuidade do transporte fluvial e apoia as comunidades locais e a economia regional. “Nossa parceria com as empresas contratadas reforça o compromisso com a infraestrutura verde, garantindo que, além de segura, a navegação na Amazônia seja ambientalmente responsável e tecnicamente avançada”, comenta.

A ação de dragagem faz parte de um conjunto de medidas interministeriais voltado para enfrentar a grave crise climática na Região Norte do País, que ultimamente tem sido abalado por uma grande seca. O Rio Solimões, por exemplo, tem enfrentado a pior estiagem dos últimos 42 anos, chegando ao menor nível da história na região de Tabatinga, como aponta o relatório divulgado pelo Serviço Geológico Brasileiro (SGB). Com um investimento total de R$ 500 milhões, o pacote do governo busca manter a navegabilidade dos rios amazônicos, combater os incêndios florestais e demais danos ao meio ambiente.

Atuação na região

No escopo do trabalho com o Governo Federal, está o trecho entre as cidades de Manaus e Itacoatiara, Benjamim Constant e Tabatinga, assim como Benjamim Constant e São Paulo de Olivença. Nesse trabalho, a Allonda, que é referência na área de dragagem e gestão de recursos ambientais no Brasil e América Latina, aporta com alta tecnologia nos equipamentos para a execução e controle do processo de dragagem com batimetria, procedimento que também envolve o estudo da região e as técnicas mais indicadas para o local.

“A atuação junto ao Governo Federal mostra a relevância da Allonda como player importante no mercado de engenharia de dragagem e infraestrutura de hidrovias, reforçando nosso compromisso evoluir e levar as soluções mais sustentáveis e eficazes para o setor”, acrescenta Daniel Barreto, Diretor Executivo de Operações da companhia.

Website: https://allonda.com/