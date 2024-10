Air Fryer Mondial é a vencedora do Folha Top of Mind 2024

Pelo quarto ano consecutivo, a Mondial é a marca mais lembrada, em todo o país, quando se fala em Air Fryers. O reconhecimento foi comprovado por meio de pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha e divulgado na edição mais recente do prêmio Folha Top of Mind 2024.

A família de Air Fryers Mondial conta com 15 diferentes versões. São produtos que vão desde 3,5 até 12 litros de capacidade, com comprovada eficiência energética e opções que prometem a melhor relação custo-benefício para diferentes configurações familiares. Desde que lançou sua primeira Air Fryer, segundo o cofundador, a Mondial investe em novos estudos e tecnologia para trazer inovação a este mercado. "Desenvolvemos e implementamos, de forma pioneira, o cesto quadrado com novo fluxo de ar e melhorias tecnológicas que serviram de referência mundial para outros fabricantes", destaca Giovanni M. Cardoso, cofundador da Mondial.

Acreditando no potencial desse mercado, a Mondial segue promovendo investimentos em infraestrutura, tecnologia, comunicação e recursos humanos. “Conquistar pelo quarto ano consecutivo o Folha Top of Mind, com um índice 143% acima da segunda colocação é um marco inquestionável. Estamos satisfeitos com esse reconhecimento e isso nos motiva a continuar melhorando, cada vez mais”, comenta Giovanni M. Cardoso.

Ainda na esfera do pioneirismo, a empresa lançou campanha exclusiva, 360 graus e totalmente focada no produto. “Garantimos a presença da Família Air Fryer Mondial na jornada do consumidor, com campanhas publicitárias veiculadas na TV, rádio, digital, OOH, e um crescente investimento na estratégia de influenciadores”, confirma Giovanni.

O Folha Top of Mind conta com pesquisa desenvolvida e coordenada pelo Instituto Datafolha, onde identifica as marcas mais lembradas espontaneamente pelos consumidores. Entre os dias 25 de julho e 7 de agosto de 2024, foram entrevistados 7.543 brasileiros, a partir de 16 anos, de todas as regiões, sexos e classes sociais.

Website: https://www.instagram.com/p/DBeGYNSJTSb/