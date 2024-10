Rio Marketplace Summit inicia no dia 9 de novembro

Já estão disponíveis os ingressos para a primeira edição do Rio Marketplace Summit, evento que será realizado no dia 09 de novembro, no Centro de Convenções FIRE, no Rio de Janeiro (RJ). Voltado para empresários que atuam com e-commerce, o evento pretende reunir uma série de profissionais que são referência na área.

De acordo com pesquisa feita pela Conversion, em janeiro deste ano, e repercutida pelo portal E-commerce Brasil, as plataformas de e-commerce do Brasil tiveram mais de 2,6 bilhões de visitas únicas, número 3,6% superior ao registrado em dezembro de 2023.

Diogo Serra, consultor oficial do Mercado Livre na capital carioca, também ressalta o crescimento constante do marketplace no Brasil: “É um mercado ainda com muita oportunidade e em constante transformação. Quem não se adaptar e continuar fora do digital, vai sentir um impacto negativo”.

De fato, segundo relatório realizado pela Americanas, também repercutido pelo portal Ecommerce Brasil, os empresários que entraram nos marketplaces viram suas vendas aumentarem entre 5% e 100%. A maioria, cerca de 19%, afirmou ter um crescimento entre 81% e 100%.

Impacto do evento na cena do e-commerce carioca

Ainda restritos à capital paulista, alguns eventos voltados para a área do e-commerce não fazem parte da agenda de outros grandes centros comerciais do Brasil. Com o objetivo de mudar esse cenário, o Rio Marketplace Summit escalou diferentes palestrantes especializados em temas variados para integrar a programação do evento.

“Apesar desse tipo de evento só acontecer em São Paulo, tenho notado um movimento de descentralização, com grandes encontros acontecendo no interior”, ressalta Diogo. “E aqui no Rio de Janeiro não encontramos nada parecido. Entendi que era hora de provocar esse movimento e começar a formar uma comunidade forte de vendedores do nosso estado”, pontua.

O Consultor do Mercado Livre também explica que o Rio Marketplace Summit começará direcionando os empresários que desejam iniciar vendas no Mercado Livre, Amazon e Shopee. “A ideia é dar o passo a passo para iniciar com bons resultados nesses canais ainda em 2024”, afirma.

Além disso, também serão abordados temas mais técnicos e estratégicos como precificação, busca de fornecedores e produtos lucrativos, estratégias tributárias, automação para e-commerce, publicidade nos marketplaces e estratégias para a Black Friday.

O evento, que conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro e também da Secretaria de Estado de Turismo, terá mais de 10 palestrantes, entre eles Gilmar Theobald (CEO do Grupo Theobald), Rodrigo Barbosa (CEO da DRE Contábil), Rodrigo Garcia (CEO do Grupo Petina), Ariadne Souza (Especialista Amazon) e Maicon Marcelino (Especialista Shopee).

