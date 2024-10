No evento Money 20/20 que ocorreu esta semana em Las Vegas, a Experian® anunciou hoje o lançamento do Experian Assistant, uma nova solução de IA generativa que acelera significativamente o ciclo de vida de modelagem, reduzindo o tempo de desenvolvimento de modelos de meses para dias e, em alguns casos, para horas. Integrado com a Experian Ascend Technology Platform™, esta solução transformadora capacita os usuários a aproveitar ainda mais seus dados para análises de maneira mais rápida e com menos esforço do que nunca.

As maiores instituições financeiras do mundo utilizam o Experian Ascend™. Em colaboração com vários clientes, o Experian Assistant foi desenvolvido para oferecer uma compreensão mais profunda dos dados de crédito e fraudes, fornecendo critérios e sugestões para adicionar, alterar o peso ou remover atributos, dados ou características específicas para otimizar modelos analíticos. Além disso, essa solução inovadora ajudou a aumentar a produtividade de equipes internas, gerando economia comprovada, maior visibilidade de dados e tempos mais rápidos de lançamento de produtos.

“Com o Experian Assistant, há uma grande eficiência e melhoria de produtividade", afirmou Victor Rwenhumbiza, EVP, diretor de ciência de dados da Continental Finance Company, LLC. "Reduzimos o tempo gasto na construção de dados em quase 75%, o que nos permite construir um modelo mais rapidamente, e o código gerado pelo Experian Assistant é de altíssima qualidade, nos permitindo avançar muito mais rápido".

Com o Ascend Analytical Sandbox™ da Experian, o Experian Assistant permite que empresas de todos os setores façam exploração de dados, construam e implementem modelos, monitorem seu desempenho e acelerem o lançamento de novas ofertas no mercado. A solução aumenta a produtividade dos cientistas de dados, ajudando-os a trabalhar com muito mais eficiência e rapidez, e facilita o acesso para analistas de dados, permitindo que consultem dados e escrevam código por meio de conversas em linguagem natural.

"Ao utilizar o processamento de linguagem natural para lidar com casos complexos, o Experian Assistant transforma radicalmente o fluxo de trabalho de cientistas e analistas de dados, permitindo que nossos clientes obtenham insights e tomem decisões de negócios com menos tempo de trabalho e maior agilidade", disse Scott Brown, presidente do grupo de serviços financeiros e de marketing da Experian América do Norte. "Estamos oferecendo uma ferramenta que capacita nossos clientes a reimaginar a forma como interagem com seus dados para fazer o que quiserem: aprimorar a experiência do consumidor, testar e lançar novas ofertas rapidamente, melhorar a produtividade interna, fomentar a colaboração entre áreas de negócios e muito mais".

Por que isso é importante

Pesquisa da Experian demonstra que, em média, são necessários 15 meses para desenvolver e implantar um modelo em produção .

Acelerar os processos de modelagem ajuda a evitar atrasos e maximiza a produtividade de especialistas internos, que são escassos, altamente qualificados e essenciais.

Maior facilidade de acesso a dados de alta qualidade, acelerando a obtenção de insights acionáveis e fortalecendo a capacidade de criar modelos eficazes.

O uso eficiente de recursos, sem a necessidade de intervenção constante de especialistas, reduz despesas.

As regulamentações em evolução exigem transparência e confiabilidadeàmedida que a complexidade das técnicas de modelagem aumenta.

A competição por talentos em análises está em um nível recorde; o Experian Assistant ajudará os atuais cientistas e analistas de dados de uma empresa a trabalhar de maneira mais produtiva.

Solução integrada da Experian

O que esperar desta solução inovadora:

Suporte a uma interface de linguagem natural: interações de maneira conversacional para entender melhor os dados e como maximizar seu uso

interações de maneira conversacional para entender melhor os dados e como maximizar seu uso Fornece recomendações rápidas de especialistas, códigos e suporte técnico: geração acelerada de insights táticos, desenvolvimento e implantação de modelos

geração acelerada de insights táticos, desenvolvimento e implantação de modelos Fornece insights profundos sobre tabelas de dados e métricas subjacentes: capacidades avançadas oferecem insights de qualidade em torno dos conjuntos de dados da Experian, com ênfase em dados de crédito e modelos transparentes

capacidades avançadas oferecem insights de qualidade em torno dos conjuntos de dados da Experian, com ênfase em dados de crédito e modelos transparentes Redução de custos operações e de nuvem: minimiza as iterações de modelagem e o poder de computação selecionando recursos de modelagem ideais

minimiza as iterações de modelagem e o poder de computação selecionando recursos de modelagem ideais Capacita os usuários de todos os níveis de experiência: aproveita a plataforma de tecnologia Experian Ascend e ferramentas analíticas com assistência de programação, recomendações e suporte de implantação

aproveita a plataforma de tecnologia Experian Ascend e ferramentas analíticas com assistência de programação, recomendações e suporte de implantação Risco reduzido de penalidades: compliance regulatória aprimorada por meio de insights sobre relatórios, gerenciamento de identidade, avaliação de riscos e monitoramento de transações

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que proporciona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para aproveitar o poder dos dados e inovar. Como empresa do índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 22.500 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

