Dados de mercado indicam que, no Brasil, o número de empresas que adotam práticas de ESG (ambiental, social e governança) tem aumentado de forma significativa. Um estudo da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (AMCHAM) revelou que 71% das empresas brasileiras já adotam alguma prática ESG, o que demonstra um crescente interesse do país sobre o tema.



A demanda por práticas sustentáveis tem impulsionado a criação de soluções para atender às exigências de conformidade em ESG. Nesse cenário, uma nova plataforma digital está sendo lançada na região amazônica, com objetivo de atender micro e pequenas empresas.

A ferramenta da VerdeSaber, desenvolvida pelo economista Daniel Eggers, tem como objetivo principal facilitar a adequação das empresas aos critérios de ESG por meio de um sistema baseado em inteligência artificial (IA), que gera relatórios detalhados de boas práticas de desenvolvimento sustentável.

“A solução foi pensada para auxiliar no desenvolvimento econômico da região, ao mesmo tempo que promove práticas sustentáveis. Nosso objetivo é facilitar a implementação de práticas ESG em micro e pequenas empresas, de forma acessível, sem a necessidade de grandes equipes ou investimentos elevados”, ressalta Eggers, que é Master em ESG, mestrando em Energias Renováveis e atua há vinte anos na região amazônica.

A solução funciona a partir de um questionário automatizado, no qual as empresas contratantes respondem a uma série de perguntas relacionadas às suas operações. Com base nas respostas, o sistema realiza cálculos específicos e entrega um relatório personalizado com sugestões de melhorias, considerando os pilares ESG.



Durante seu funcionamento, a empresa fornece um acompanhamento completo ao longo de um ano, começando com um relatório que avalia o estágio atual da empresa em relação ao ESG.

Desenvolvimento sustentável abre portas

A adesão ao serviço da VerdeSaber pode ser feita por qualquer empresa do mundo, Eggers afirma que a ferramenta tem potencial para gerar benefícios concretos para as empresas, como a facilitação do acesso a crédito por linhas específicas para empresas sustentáveis.

“Bancos e instituições financeiras têm cada vez mais priorizado empresas com preocupações ambientais e sociais. Além disso, a crescente pressão de investidores e consumidores por transparência e responsabilidade empresarial reforça a importância da adequação aos princípios de ESG”, explica.

Empresas que adotam práticas ESG não só podem beneficiar o meio ambiente e a sociedade, mas também podem ver um aumento de faturamento e carteira de clientes. Um estudo da Opinion Box afirma que o consumidor está mais atento aos aspectos de responsabilidade ambiental das empresas e que, para 75% deles, organizações que possuem práticas sustentáveis têm mais chances de conquistá-los como clientes.



“Otimizar recursos e se destacar no mercado, assim também é possível atrair clientes que valorizam responsabilidade social e ambiental”, pontua Eggers.

Com essa mesma proposta, usando suporte de IA, a plataforma da VerdeSaber visa democratizar o acesso à certificação ESG. A ideia é simplificar a implementação de boas práticas e fornecer às micro e pequenas empresas o suporte necessário para se posicionarem de forma competitiva em um mercado cada vez mais voltado para a sustentabilidade.

