Reatech reúne vozes diversas para combater capacitismo

O Congresso Reatech, que acontece nos dias 21 e 22 de novembro, é um dos principais destaques da 19ª Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação. O evento, que neste ano sediará a 1ª edição da Expo Brasil Paralímpico, será realizado entre os dias 20 e 23, no São Paulo Expo, e visa promover uma profunda discussão sobre práticas e políticas Ambiental, Social e de Governança (ESG) com foco anticapacitista.

Neste ano, além das palestras, pequenas rodas de conversa, com as pessoas com deficiência em seu lugar de fala, serão apresentadas. “Sabemos que a Reatech é o ‘carnaval’ das pessoas com deficiência. Nosso objetivo é deixar o dia mais leve, com as pessoas contando sua trajetória e trocar conhecimento em um espaço completamente acessível e arejado”, afirma Sandra Monay, diretora de relacionamento da Consolidar, empresa responsável pela curadoria do Congresso.

Outra novidade está nas pautas apresentadas, mostrando como deve ser uma sociedade inclusiva, onde todos ocupam espaços como parques, cinemas e shoppings. “Pouco se pensa na pessoa com deficiência quando se fala de lazer. Líderes e gestores que possuem alguma deficiência estarão em nossos painéis. O debate será - e precisa ser sempre - para toda a sociedade”, completa Monay.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada em 2023, o Brasil possui 18,6 milhões de pessoas com deficiência acima dos 2 anos de idade, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. Mesmo assim, esse grande grupo acaba sendo excluído de diversos tópicos comuns do cotidiano, que serão debatidos no Congresso.

“Em algum momento da nossa vida, perdemos algumas de nossas funções e também precisaremos de apoio e acessibilidade. São questões que precisam do envolvimento de toda sociedade, pois nunca saberemos o momento que vamos precisar. Temos que tirar as pessoas de suas caixinhas”, destaca a diretora.

Os painelistas reúnem profissionais de diferentes áreas e atuações, misturando vozes para agregar ao debate. Gestores públicos, gestores de recursos humanos, professores, alunos e mães atípicas estarão inseridos na conversa, que irá abordar variados tópicos ligados ao anticapacitismo. A programação está neste link.

“A feira vem evoluindo muito nos últimos anos. A estrutura foi excelente no ano passado, com sinalizações e espaço adequado para todos. Trouxemos uma área para os autistas, que foi fundamental para aliviar possíveis crises. Acreditamos que será melhor ainda neste ano”, aponta a diretora.

Entre os palestrantes confirmados estão Alexandra Loras?, consultora, mentora, Sensitivity Reader da Harper's Bazaar e LinkedIn Top Voice; Anahí Guedes de Mello, antropóloga e pesquisadora; Rebecka Barbosa, presidente da Comissão de Direito das pessoas com deficiência; Cid Torquato, advogado e CEO do ICOM – Libras, e William Ruiz, Gerente de projetos sociais e Responsabilidade Social Corporativa do Instituto Nelson Wilians.

“Será uma participação importante para conscientizar as pessoas sobre a importância da diversidade de inclusão. As empresas ainda perdem muitos negócios por não serem inclusivas. Com dados, mostrarei que não se trata apenas de uma boa ação e sim de uma oportunidade de negócio”, afirma Loras, participante da Plenária que abre o Congresso no dia 21.

Segundo a especialista, houve uma leve melhora nos últimos 10 anos, contudo ainda há uma homogeneidade no perfil de quem toma as decisões nas organizações. “Quando mulheres, negros, pessoas com deficiência, LGBTQIA+ entram nesses lugares, esses grupos performam melhor. A Reatech é um lugar para conectar consultores e empresas. Percebo que muitas instituições preferem ainda pagar a multa do que utilizar esse valor para contratar consultorias e atrair talentos”, diz Loras.

Praça inclusiva

Além da curadoria do Congresso, a Consolidar também terá um estande no evento que, na prática, será uma praça interativa para permitir que todos, sem qualquer exceção, possam entrar a qualquer momento.

“A ideia do espaço é trazer o acolhimento e a vontade de estar ali presente. Queremos fazer com que ele seja um ambiente de convivência do evento. Contaremos com dois grandes painéis para que as pessoas deixem suas marcas e se expressem”, finaliza Monay.

Expo Brasil Paralímpico

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizará, juntamente com a Reatech, a 1ª edição da Expo Brasil Paralímpico. O CPB e confederações vão exibir uma gama de atividades e informações destinadas a promover o esporte e a gerar negócios para o segmento. Serão realizadas demonstrações de diversas modalidades esportivas adaptadas, permitindo que os visitantes experimentem a prática desses esportes, além de encontro com atletas paralímpicos.

O CPB também aproveitará a oportunidade para destacar o papel fundamental dos programas de desenvolvimento esportivo em todo o país. Haverá ainda a realização do VII Congresso Paradesportivo Internacional, direcionado a estudantes e profissionais que trabalham ou têm o desejo de trabalhar com o esporte paralímpico. A inscrição pode ser feita neste link.

