PejoterDay desembarca em Balneário Camboriú

Nos dias 29 e 30 de novembro, Balneário Camboriú será palco do PejoterDay, um evento dedicado exclusivamente a bancários que atuam no segmento de Pessoa Jurídica ("Pejoters"). O encontro, que acontecerá presencialmente, tem como objetivo fornecer aos participantes estratégias comerciais para aplicação e qualificação do volume de negócios, visando melhorar o relacionamento com o cliente empresarial, sob a ótica das instituições financeiras.

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de absorver conhecimento através de palestras e workshops conduzidos por especialistas em vendas, negociação e liderança. Os temas abordados serão variados, incluindo desde técnicas avançadas de negociação e gestão de relacionamentos com clientes, até o uso eficiente de tecnologia e inteligência artificial para otimizar processos.

Para Marcelo Britto, mentor de bancários e organizador do evento, "o PejoterDay será uma transfusão de ânimo, conhecimento e estratégias para as carreiras dos participantes, pois o conteúdo compartilhado não está disponível em nenhum outro lugar". Com 14 anos de experiência no setor bancário, atuando em diversos estados brasileiros, participou de milhares de negociações com empresas de todos os portes (desde MEIs aos maiores grupos econômicos do país), especializou-se em treinamentos e hoje é reconhecido como autoridade no assunto, com mais de 5.000 alunos em seus treinamentos on-line e presenciais.

Além do conteúdo aplicado à realidade bancária, o PejoterDay também proporcionará um ambiente propício para networking qualificado. Bancários poderão interagir com colegas de diversas instituições e de vários lugares do Brasil, trocando experiências e criando uma rede de contatos que poderá ser extremamente valiosa para futuras colaborações e oportunidades de negócios.

Ainda de acordo com Marcelo Britto, "o encontro é uma oportunidade para os bancários que desejam aprimorar suas competências e entender melhor as dinâmicas do mercado financeiro frente às crescentes inovações trazidas pelas fintechs e bancos digitais".

Os passaportes para o PejoterDay estão a venda no Lote 2, a partir de R$ 597, sendo possível parcelar em até 12 vezes sem juros.



Para mais informações e detalhes do evento, interessados podem acessar o site oficial https://pejoterday.com.br ou seguir o perfil oficial da organização no Instagram @profissaobancario.

Website: https://instagram.com/profissaobancario